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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحت الصفر.. السعودية تعلن عن حالة الطقس بمحافظتي القريات وطريف

درجات حرارة تحت الصفر
درجات حرارة تحت الصفر

كشفت بيانات المركز الوطني للأرصاد في السعودية ،تسجيل محافظتين في شمال المملكة لدرجات حرارة تحت الصفر، حيث تتعرض بعض المناطق في البلاد لطقس بارد.

 

وأوضح المركز أن محافظتي القريات وطريف سجلتا درجة حرارة (-1) مئوية، كأدنى درجة حرارة على مستوى السعودية.

 

وذكر المركز ، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أن تبوك سجلت ثلاث درجات مئوية، وحائل خمس درجات.

 

وبحسب المركز نشهد المملكة،  اليوم ،أجواء شتوية ماطرة تؤثر على مكة والرياض وتبوك والباحة وعسير والقصيم والشرقية والجوف وحائل.

 

كما تعرض جنوب السعودية، لانخفاض في درجات الحرارة، مصحوبة بعوالق ترابية، وفقاً لتقرير المركز الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وكان أهالي مناطق الشمال السعودي رفعوا استعداداتهم للبرد، وشهدت محطات الوقود زحاماً لتعبئة الكيروسين، مع ارتفاع الطلب عليه، لكونه وسيلة التدفئة الأكثر انتشاراً في شمال السعودية، فيما أشعل أهالي محافظة القريات بالمنطقة الشمالية فتائل وسائل التدفئة لمجابهة موجة البرد التي داهمت مدينتهم.

 

وتشهد الأجزاء الشمالية من المملكة تساقط الثلوج في فصل الشتاء بكميات كبيرة، مثل تبوك خصوصاً "جبل اللوز"، وأحياناً في عرعر.

 

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