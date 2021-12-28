أيادي التنمية تمنح سيناء ومدن القناة تطويرا غير مسبوق فى قطاعات النقل والكهرباء

نالت سيناء ومدن القناة نصيبا كبيرا من الإعجاز التنموي الذى حققته الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات السبع الماضية، حيث وصلت جهود التنمية إلى مختلف القطاعات سواء قطاع النقل بما يشمله من طرق جديدة وانفاق وموانىء بحرية وجافة ومنافذ، أو قطاع الكهرباء بما اشتمل عليه من مشروعات لتعزيز الطاقة الكهربائية وقدراتها، وأيضا قطاع الخدمات الحكومية المميكنة .

وفي قطاع النقل فقد تم تنفيذ طرق رئيسية بإجمالى أطوال 2400 كم، من خلال إنشاء طريق النفق/شرم الشيخ بطول 342كم، وطريق النفق/رأس النقب بطول 231كم، وطريق محور 30 يونيو بطول 210 كم، فضلا عن 500كم أطوال طرق جار تنفيذها، بالإضافة إلى إنشاء أنفاق وكبارى قناة السويس ، التى بلغت 5 أنفاق تم تنفيذها أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة ليصل عدد الانفاق إلى 6 أنفاق، و5 كباري عائمة تم تنفيذها اعلى القناة لتسهيل حركة مرور المواطنين والبضائع، هذا بجانب مشروع القطار الكهربائى السريع "السخنة – العلمين – مطروح"، الذى يهدف إلى ربط مدن القناة بباقى محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 142.7 مليار جنيه، وبإجمالى أطوال بلغت 660 كم، فضلا عن الموانىء البحرية والجافة، حيث تم إنشاء وتطوير 8 موانىء بحرية ورفع كفائتها، كما تم تطوير 8 منافذ برية بطابا ورفح والعوجة .

وفى قطاع الكهرباء بلغت نسبة زيادة عدد المشتركين فى توصيل التغذية الكهربائية لـ 29.6%، حيث كان عدد المشتركين فى يونيو 2014 مايقرب من 1.5 مليون مشترك، وفى أغسطس 2021 بلغ عدد المشتركين 1.49 مليون مشترك فضلا عن مشروعات تعزيز الطاقة الكهربائية التى اشتملت على، تنفيذ أعمال توسيع وإحلال لرفع كفائة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وتنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات بتكلفة 12 مليار جنيه، تنفيذ المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة بسيناء بإجمالي استثمارات 1.6 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس بقيمة 4.3 مليار جنيه .

وفى قطاع الخدمات الحكومية المميكنة فقد تم الإنتهاء من ميكنة 902 مكتب سجل تجاري، والإنتهاء من ميكنة 21 نيابة مرور و 15 وحدة مرور، كما تم الإنتهاء من ميكنة 17 فرع توثيق ثابت ومكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد، فضلا عن ميكنة مكاتب الطب الشرعي .



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