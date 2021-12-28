دولة عربية تعلن دخولها الموجة الرابعة من كورونا

توقع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا بلبنان الدكتور عبد الرحمن البزري إرتفاع أعداد الإصابات بكورونا بعد رأس السنة، مضيفًا:"الرهان على ارتفاع نسبة المناعة المجتمعية وعوارض اوميكرون الخفيفة اضافة الى وعي المواطنين".

وذكر قائلا :" نأمل من الناس تحمل المسؤولية حماية لهم ولاحبائهم، نحن دخلنا بالموجة الرابعة، الواقع صعب والقطاع الاستشفائي كبقية القطاعات تأثر بالواقع المالي والاقتصادي وانهيار العملة" بحسب صحيفة الكتائب اللبنانية.



ولفت الى ان اغلاق المطار بعد الأعياد لا معنى له خصوصا بعد دخول أوميكرون الى لبنان، ويمكن اتخاذ تدابير صارمة في أماكن العمل.



كما أكد رئيس قسم الأمراض الصدرية والمعدية في مستشفى القديس جاورجيوس الدكتور جورج جوفيليكيان في حديث عبر صوت لبنان 100.5 أننا دخلنا في المرحلة الرابعة من تفشي كورونا.

واشار الى أن المتحور الجديد أوميكرون قادر على إصابة الملقحين ومن تعافى من كوفيد 19، مشدداً على أن كل المناعة المكتسبة سابقاً لا تمنع الإصابة مجدداً ولا تمنع نقل العدوى، وما أظهرته الدراسات أن اللقاحات والجرعة المعززة تحمي من الحاجة الى الإستشفاء ومن الوفاة.

كما شدد جوفيليكيان علي أن الأساس بانتشار الفيروس عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأن أساس الوقاية يكمن في عدم الإختلاط والتباعد والكمامة وأخذ اللقاح، لأن عدم إنتقال الفيروس هو الأساس في نهايته.