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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز ساحل سليم بأسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالقرى

صدى البلد

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط باستمرار المتابعة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة للاطمئنان على سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها للانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة وطبقاً للمواصفات والمعايير المقررة خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من هذه المشروعات وتنفيذ المبادرة التي تهدف إلى تنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وتقديم خدمات أفضل في القرى الأكثر احتياجا.


وفي هذا الإطار تفقد أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بقرى مركز ساحل سليم ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي من بينها تنفيذ مجمع خدمات ومجمع زراعي بويط ، وإنشاء كوبري راضي علي مصرف البداري الرئيسي للربط بين قريتي النزلة المستجدة وتاسا فضلاً عن انشاء كوبري علي الترعة الفاروقية لربط نزله الملك بالطريق السريع بالإضافة إلى إنشاء مستشفى ساحل سليم المركزي ؛ رافقها خلالها رؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مسئولي القطاعات المعنية.

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أسيوط ساحل سليم حياة كريمة مشروعات أعمال المبادرة الرئاسية قرى ومراكز أسيوط

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