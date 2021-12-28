احتراق مزرعة دواجن بالشرقية ونفوق 10 آلاف دجاجة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق اندلع بمزرعة دواجن بعزبة الشراقوة التابعة لمركز أولاد صقر، وأسفر الحريق عن نفوق 10 آلاف فرخ وجاري تحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بعزبة الشراقوة دائرة مركز أولاد صقر وتم إخطار الحماية المدنية بالشرقية.

علي الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق وتبين نفوق 10 آلاف فرخ ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.