وزير الأوقاف لرواد التواصل الاجتماعي: لا تشارك خبرا على صفحتك دون استوثاق

حذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من الإستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا على ضرورة عدم مشاركة أي خبر على صفحتك الشخصية دون ان تستوثق منه .

وأضاف جمعة في فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف قائلا: أمسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان ، كم في المقابر قتيل لسانه كانت تهاب لقائه الشجعان .

وطالب وزير الأوقاف بضرورة الحفاظ على اللسان والكلمة وعدم الخوض في أعراض الناس ، قائلا: لا تهرف بما لا تعرف ، ولا تتحدث بما لا علم لك به ، ولا تنقل شيء دون أن تتحقق منه ، ولا تشير شيئا على صفحتك ولا تشارك خبرا دون أن تستوثق منه ، فهذا هو ديننا وهذا هو إيماننا وسلوكنا.