الكويت.. تجديد حبس 12 متهما في قضية الدعم المالي لحزب الله

أصدر قاضي تجديد الحبس في الكويت استمرار حبس 12 متهما في قضية الدعم المالي لحزب الله اللبناني أسبوعين آخرين على ذمة القضية.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق إبعاد وافدين اثنين مصريين عن البلاد للمصلحة العامة بعد التحقيق معهما في قضية دعم حزب الله اللبناني مالياً بحسب ما ذكرت صحيفة الراي الكويتية .

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في وقت سابق أنه تم ضبط شخصين أحدهما في محافظة حولي حيث إنه وأثناء استيقافه تبين أنه بحالة غير طبيعية وتم العثور على 3 طلقات نارية وظرف يحتوي على مواد يشتبه بأنها مخدرة بحوزته.

يأتي ذلك ضمن جهود قطاعات وزارة الداخلية الميدانية في ضبط الخارجين عن القانون وتطبيق الإجراءات الفورية للقضاء على ظاهرة العنف والمشاجرات بين الشباب، وفق صحيفة الراي الكويتية.

كما قامت شرطة النجدة في محافظة مبارك الكبير، بضبط حدث بحوزته حبوب لاريكا وعدد من الأسلحة البيضاء، وتم إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهما.

ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بضرورة الابتعاد عن السلوكيات السلبية والمشاجرات والالتزام بالآداب العامة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.