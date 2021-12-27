عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي: الكويت تمثل تجربة عربية على المستويات التشريعية والمؤسسية والسياسية

صدى البلد

ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الجهود الحثيثة والدور الرائد الذي يقوم به الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، من أجل تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان في الكويت، مما ساهم في تطوير منظومة كويتية متكاملة في هذا المجال، مضيفاً أن الكويت تمثل تجربة عربية يُحتذى بها على المستويات التشريعية والمؤسسية والسياسية في مجال حقوق الإنسان. 

 

 جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة حقوق الإنسان (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية، وهي الدورة المخصصة لمناقشة التقرير المُقدَّم من دولة الكويت. 

 

 وأشاد "العسومي" كذلك بالدور الذي يقوم به مجلس الأمة الكويتي بقيادة مرزوق الغانم، في سن التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان، انطلاقًا من المبادئ الدستورية الكويتية المتطورة في هذا المجال، والتي تتناغم مع المعايير الدولية والعربية ذات الصلة، وفي مقدمتها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يمثل بدوره آلية عربية مهمة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان.

 

وشدد "العسومي" خلال كلمته على  أن البرلمان العربي يؤكد دائماً على أهمية وفاء الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق في مواعيدها المحددة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة الموقَّرة في هذا الشأن، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة. كما أكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة إسراع الدول العربية في الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي جاء إنشاءها نتيجة المبادرة الملكية السامية التي تقدم بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه. 

 واختتم "العسومي" كلمته بالتأكيد على اهتمام البرلمان العربي بتحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، داعياً إلى تعزيز التعاون البنَّاء في هذا المجال بين المرصد العربي لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي ولجنة الميثاق بجامعة الدول العربية.

ترشيحاتنا

تنبأت بوفاتها.. رحيل فنانة سعودية شهيرة بالقاهرة بجلطة في الرئة يثير الجدل

النشرة الدينية| مبروك عطية: قراءة الأبراج حرام شرعًا.. محظورات الطهارة في البرد الشديد.. وحكم اكتشاف الرجل أن زوجته أخته في الرضاعة

أيهما أفضل| فورد برونكو في مواجهة لاند روفر ديفندر.. فيديو

لأول مرة.. 4 أغاني جديدة لـ بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة"

رئيس بايرن ميونخ السابق: ليفاندوفسكي يمكنه تولى رئاسة وزراء بلاده

فيديو جراف| كيف نجحت الدولة في تنمية محافظات الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

مقتل مسنة وإصابة أربعة| القصة الكاملة لحادث كرموز الأليم.. تفاصيل

اعتدى عليها 4 أيام متواصلة.. هذه العقوبات تنتظر المتحرش بـ فتاة المنصورة المعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

العيش المرحرح.. قصة خبز عشقه أهل الدلتا وانتشر في ربوع مصر | نوستالجيا

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

فيديو

الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار بهذا الموعد.. فيديو

في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي.. كيف كانت دور العدالة وكيف أصبحت؟ "فيديو"

خلال عهد السيسي .. إشادات دولية بنمو القطاع السياحي في مصر.. فيديو"

" الخيالة " مدينة 5 نجوم لسكان عشوائيات مصر القديمة والبساتين |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ