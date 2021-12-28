خلال 7 سنوات.. تعرف على إنجازات الرئيس السيسي في مجال الصناعة "فيديو"

على مدار 7 سنوات خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية حرصت وزارة التجارة والصناعة والمراكز التكنولوجية التابعة لها على المساهمة في الأنشطة وتقديم الخدمات لمنشآت الصناعة المصرية، لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تصل إلى 35% في بعض المنشآت الصناعية، وترشيد استهلاك الموارد المختلفة (الطاقة -المياه -المواد الخام) بنسبة 20-30% وزيادة نسبة تصدير بعض المنتجات الصناعية بنسبة 30% وخلق منتجات مصرية جديدة ذات قيمة مضافة عالية وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فضلاً عن تقليل استهلاكات الكيماويات بنسبة 10-20%.

إنجازات الرئيس السيسي في دعم الصناعة خلال 7 سنوات

من إنجازات الرئيس السيسي في دعم الصناعة خلال 7 سنوات ما نفذته المراكز من مشروعات وأنشطة في مجال تشجيع رواد الأعمال المبتكرين تشمل مشروع إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية ومشروع رفع كفاءة رواد الأعمال في مجال الصناعات الخضراء ودعم ابتكار العلامة المصرية.

تدعم المراكز العلامات التجارية الجديدة حيث تم تقديم الخدمات والدعم الفني لعمل أكثر من 30 علامة تجارية منها مجموعة مبتكرة من الحقائب تحمل اسم (حقيبة – Hakeeba و Paf dolls)) لإنتاج المصنوعات الجلدية ودعم العلامة التجارية (NINA) لإطلاق مجموعة جديدة من السجاد اليدوي المدموج بين خامتي الكليم والجلود الطبيعية من خلال حضانة مركز تكنولوجيا صناعة الجلود ومشروع إعادة استخدام مخلفات الملابس والهادر من الأقمشة، فضلاً عن دعم علامة تجارية جديدة (كنداكا) لمنتجات نسيجية من عوادم الأكياس البلاستيكية وحقائب ومحافظ سيدات وإشراك رواد الأعمال المبتكرين الذين تولت المراكز التكنولوجية مساعدتهم بالمعارض المتخصصة، وذلك ضمن إنجازات الرئيس السيسي في دعم الصناعة خلال 7 سنوات.

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