اجتماع للبرلمان الليبي ولجنة خارطة الطريق

استبقت رئاسة البرلمان الليبي، جلسة اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مع لجنة خارطة الطريق في مقر مجلس النواب لمناقشة خططها للمرحلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، في تصريحات صحفية، إن هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً بلجنة خارطة الطريق بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وأوضح بليحق في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الاجتماع تناول آليات عمل اللجنة في وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن اللجنة ستتعامل من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية والتواصل مع كافة الجهات والأطراف المعنية.

وفي وقت سابق، قرر البرلمان الليبي استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية للانتخابات، بجلسة اليوم الثلاثاء، للوقوف على أسباب عرقلة العملية الانتخابية والتقارير المقدمة بشأنها.

وكان البرلمان الليبي، قرر في 22 ديسمبر تشكيل لجنة من 10 أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر الجاري، على أن يُعرض على مجلس النواب في جلسته اليوم.