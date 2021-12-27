لجنة الانتخابات البرلمانية في ليبيا: الواقع على الأرض تحت تأثير السلاح

أكدت لجنة الانتخابات البرلمانية في ليبيا اليوم الأحد، أنه لا يمكن لمجلس النواب التدخل في أحكام القضاء.

وحسب صحيفة "الشرق"، قالت لجنة الانتخابات البرلمانية في ليبيا إن مجلس النواب يجب أن يستمر كراع رسمي للعملية السياسية والتشريعية.

وأضافت أن "التعويل على تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات بمثابة إعادة لتجربة ديسمبر الفاشلة".

واعتبرت أن لجنة الانتخابات البرلمانية السابقة خاضت التجربة الماضية بقرار غير مدروس.

وتابعت: "الواقع على الأرض تحت تأثير السلاح وفيه قوى تريد تفصيل انتخابات مشوهة".

وانطلقت، اليوم الإثنين، جلسة يعقدها البرلمان الليبي لمناقشة الصعوبات التي أدت لإرجاء الانتخابات.

وبعد انطلاق الجلسة بقليل أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إغلاقها وإيقاف البث المباشر لعرض تقارير الأجهزة الأمنية.

وبالتزامن مع انطلاق الجلسة التي حضرها 125 نائبا، طالب متظاهرون تجمعوا أمام مقر البرلمان بطبرق بضرورة إجراء الانتخابات بعد الإرجاء الوجيز لها، والإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين في الاستحقاق الدستوري، بعد أن أجلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإعلان عنها واقترحت موعدًا بديلا.

