خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الفرص لأبناء الوطن من شباب مصر في الداخل والخارج، منذ توليه رئاسة البلاد، وهو ما يعكس إيمانه الشديد بشباب مصر، وقدرتهم على بناء الجمهورية الجديدة.

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مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المنحى تبلورت على عدة قطاعات وانعكست على أجندات عمل وزارات مثل الخارجية والهجرة ومختلف الجهات المعنية لاحتواء المصريين في كل بقاع العالم وإعادة تقوية صلاتهم بالوطن الأم مصر.



ففي مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، اهتم الرئيس السيسي بالمصريين العالقين في الخارج، بعد إعلان دول العالم الإغلاق ووقف رحلاتها الجوية ومنافذها البحرية والبرية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي اجتاحت العالم أجمع، فأصدر الرئيس قراراته التي تخص الجاليات المصرية بأنحاء دول العالم، وكان عدد المصريين العالقين بالخارج 3378 طبقا لحسابات وزارة الهجرة.

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