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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم في البلاد عام 2014، وهناك حالة من الانفتاح الكبير في السياسة الخارجية وبات لمصر دور مهم على الساحتين الإقليمية والدولية ما جعل الكل يحرص على إعادة وبلورة وتوثيق العلاقات مع الدولة المصرية.

شاهد الفيديو:


وأثبت الرئيس السيسي أن مصر دولة متماسكة ولها رؤية سياسية شاملة وبنية ثقافية وتشريعية تسمح لها بالتقدم والحفاظ على الهوية، وأثبت أنها نموذج يحتذى به في كل المنطقة.


وأكد أن مصر تعتبر "سرة العالم" وتتعامل مع الجميع من شركاء إقليميين ودوليين وتقيم علاقات جيدة جدا معهم وتعقد الكثير من الاتفاقيات خاصة الاقتصادية، وتوجد ثقة دولية كبيرة في لعبها دورا حيويا في حل الكثير من الأزمات والملفات بالمنطقة، معقبا: "ما حدث مؤخرا في عدد من الملفات خير دليل".


ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي...

شاهد الفيديو:
 

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