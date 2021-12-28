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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عضو بالشيوخ: مشروعات الصعيد تمثل إعجازا حقيقيا بعد سنوات من التهميش

الرئيس السيسي يفتتح
الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات بالصعيد

قال النائب إيهاب أبوكليلة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الأسبوع في محافظات الصعيد تمثل إعجازًا حقيقيًا بعد سنوات من التهميش وغياب الخدمات.
وأشاد النائب إيهاب أبو كليلة بمشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذي يعتبر من أضخم محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وسيساهم في نقل مصر إلى مرحلة أخرى جديدة مرحلة تصدير الكهرباء.

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وأضاف النائب إيهاب أبو كليلة أن أهم ما يميز مشروع "بنبان" هو تشغيل المشروع بالكامل بالطاقة النظيفة التي لا تضر البيئة، ويجسد قصة نجاح كبيرة وجهودًا متواصلة وإرادة قوية للعبور إلى المستقبل والمساهمة فـي التنمية الاقتصادية وتحسين البيئة في المنطقة.
وأشار النائب إيهاب أبو كليلة إلى أن الرئيس السيسي أحيا من جديد مصنع كيما أسوان، بعد قرار إعادة تأهيله وافتتاحه اليوم ليكون أكبر مجمع لصناعة الأسمدة في الشرق الأوسط، فضلاً عن توفير مئات فرص العمل للشباب.
وطالب النائب إيهاب أبو كليلة برفع الوعي لدى شبابنا وأبنائنا من طلبة المدارس والجامعات عن طريق تنظيم زيارات ميدانية لش إلى المشروعات والقلاع القومية العملاقة في كافة المجالات والقطاعات، وفى مختلف ربوع البلاد.
يذكر أن الرئيس السيسي أطلق أسبوع الصعيد لافتتاح عددًا من المشروعات القومية ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد"، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق.

السيسي الرئيس السيسي البحث العلمي المشروعات القومية مجلس الشيوخ الكهرباء

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