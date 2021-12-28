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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخرج الدفعة الخامسة ببرنامج pharm D

صيدلة المنصورة: نسعى لمواكبة التطورات العالمية بإنشاء البرامج النوعية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

نظمت كلية الصيدلة جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة الخامسة ببرنامج Pharm D "دكتور الصيدلة الإكلينيكية" بالكلية تحت رعاية  الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة.

وأشاد الدكتور أشرف طارق حافظ بالجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة جامعة المنصورة فى الارتقاء بالبحث العلمى وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا مما يسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة عالميا، مشيرا إلى أهمية تخصص الصيدلة الإكلينيكية وضرورة التنسيق بينه وبين الطب من أجل تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى. وهنأ الخريجين متمنيا لهم التفوق فى حياتهم العملية.

وأكدت منال عيد أن كلية الصيدلة تسعى لمواكبة التطورات العالمية فى مجال الصيدلة من خلال إنشاء البرامج النوعية فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا من أجل جودة الخريجين وحصولهم على فرص عمل مناسبة بعد التخرج، مشيرة إلى أن جامعة المنصورة جاءت ضمن أفضل ٣٠٠ جامعة عالميا فى مجال الصيدلة وفق لتصنيف شانغهاى بفضل دعم الجامعة للكلية وجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين نشروا ٢٤٧ بحث فى مجلات عالمية محكمة عام ٢٠٢٠.

وأعرب  الدكتور خالد بشير عن سعادته بالمشاركة فى تأسيس برنامج الدكتور فى الصيدلة الإكلينيكية Pharm D وفى تخريج الدفعة الخامسة لطلاب البرنامج فى ظل الاحتفال باليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة.

وذكر أن كلية الصيدلة عملت على تطوير لوائح الدراسات العليا بها وإنشاء مكتب للخدمات البحثية والتدريب واستحداث جوائز للتميز فى النشر الدولى.

ونوه بتطبيق الكلية للتحول الرقمى فى تسجيل المقررات الدراسية وإلقاء المحاضرات والتقدم للدراسات العليا وعقد الاختبارات الإلكترونية .

وصرحت الدكتورة منى شعبان بأن برنامج الدكتور فى الصيدلة الإكلينيكية Pharm D برنامج فى مرحلة الدراسات العليا يمنح درجة الماجستير المهنى يتدرب خلاله الطلاب بالمستشفيات بالتنسيق بين أساتذة كليتى الطب والصيدلة.

وأضافت أن أعداد الطلاب بالبرنامج فى بفضل دعم جامعة المنصورة له لمواكبة تطورات سوق العمل.

وفى نهاية الحفل، قام كل من  الدكتور أشرف حافظ و الدكتورة منال عيد بتكريم ٤٠ من خريجى الدفعة الخامسة بالبرنامج والسادة الأطباء المشرفين على تدريب طلاب البرنامج بمستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية المتخصصة.

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جامعة المنصورة كلية الصيدلة المنصورة كلية الطب هيئه التدريس عميد كلية الطب نائب رئيس جامعة

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