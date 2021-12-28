حصيلة قياسية.. تسجيل 180 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا

سجلت فرنسا، اليوم الثلاثاء، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، حيث تجاوز المؤشر 179807 حالة، وسط انتشار سريع لمتحور أوميكرون.

وأفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية، في إحصائية محدثة، بتسجيلها 179807 حالات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتمثل حصيلة اليوم ارتفاعا قياسيا وحادا للإصابات الجديدة بالفيروس حيث بلغ العدد الأكبر السابق، الذي تم رصده يوم 25 ديسمبر، 104611 حالة.

وأشارت معطيات الهيئة إلى أن عدد المصابين في غرف العناية المركزة بالمستشفيات ارتفع بواقع 83 شخصا إلى 3416.

كما ذكرت الإحصائية الجديدة أن السلطات الصحية الفرنسية، رصدت 242 وفاة جديدة في المستشفيات.

ويأتي الارتفاع غير المسبوق للإصابات الجديدة بـ فيروس كورونا في ظل انتشار متسارع لمتحور أوميكرون.