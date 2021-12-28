عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة قياسية.. تسجيل 180 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

سجلت فرنسا، اليوم الثلاثاء، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، حيث تجاوز المؤشر 179807 حالة، وسط انتشار سريع لمتحور أوميكرون.

وأفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية، في إحصائية محدثة، بتسجيلها 179807 حالات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتمثل حصيلة اليوم ارتفاعا قياسيا وحادا للإصابات الجديدة بالفيروس حيث بلغ العدد الأكبر السابق، الذي تم رصده يوم 25 ديسمبر، 104611 حالة.

فوضي في جميع أنحاء العالم.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن "أوميكرون"

تسجيل 130 ألف حالة إصابة مؤكدة بـ فيروس كورونا في بريطانيا

وأشارت معطيات الهيئة إلى أن عدد المصابين في غرف العناية المركزة بالمستشفيات ارتفع بواقع 83 شخصا إلى 3416.

كما ذكرت الإحصائية الجديدة أن السلطات الصحية الفرنسية، رصدت 242 وفاة جديدة في المستشفيات.

ويأتي الارتفاع غير المسبوق للإصابات الجديدة بـ فيروس كورونا في ظل انتشار متسارع لمتحور أوميكرون.

فرنسا فيروس كورونا كورونا الصحة العامة كورونا في فرنسا متحور اوميكرون اوميكرون اخبار فرنسا كوفيد الصحة العامة الفرنسية

موضوعات متعلقة

وزير دفاع إسرائيل يوجه دعوة لدول الشرق الأوسط بشأن تهديد إيران

فوضي في جميع أنحاء العالم.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن "أوميكرون"

تسجيل 130 ألف حالة إصابة مؤكدة بـ فيروس كورونا في بريطانيا

روسيا: سنضع حدا للتوسع العسكري لـ حلف الناتو في أوروبا

قرار أمريكي عاجل بعد تفشي متحور أوميكرون

السودان.. اتصال هاتفي من وزير خارجية السعودية لـ البرهان وحمدوك

إسرائيل تهدد إيران مجددا بضرب منشأتها النووية

إيران: أمريكا اضطرت للتفاوض معنا بحذر خوفا من قوتنا الرادعة

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حصاد.. 5 سيارات أمريكية تألقت في 2021 بالسوق المصري

يشعر به المستهلك قريبا.. اتفاقيات كبرى بين مصر ولبنان فى القطاع الزراعي| تفاصيل

صفحات من العدالة قبل رحيل 2021.. أحكام نهائية سطرت التاريخ بأحرف ذهبية.. أنهت قضية تعذيب الأطفال اليتامى.. وأرست مبدأ فصل المتحرشين بالأطفال.. وحلت مشكلة التراشق الإعلامي

ما هي ضوابط إتفاقيات التوريدات التجارية؟.. القانون يجيب

الأحمر الأكثر تسجيلاً .. تعرف على قائمة هدافي منتخب اليد أمام قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضح معلومات حول إدعاء ضبط مصنع جبنة يعدها بمواد الطلاء

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة 135 مليار جنيه.. مصر تشهد أكبر عملية تطوير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي في حوار مع صدى البلد : افتتاحية طريق الكباش كانت تحديا بعد نجاح موكب المومياوات..توقفت 5 سنوات عن العمل في السينما.. والأعمال التاريخية تحتاج لميزانيات عالية

بإنفاق 100 مليار جنيه .. صحة 100 مليون مصري في عيون الرئيس

مستقبل الجمهورية الجديدة.. 140 مليار جنيه يغيرون وجه التعليم قبل الجامعي في 7 سنوات

فيديو

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

الشقيقة الكبرى.. هذه أدوار مصر لدعم القضايا العربية ..فيديو

بتكلفة 700 مليار جنيه.. حياة كريمة داخل كل بيت في مصر.. فيديو

تجربة مصرية مبهرة.. الرئيس السيسي يحقق أمن مصر المائي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ