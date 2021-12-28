وزير التعليم: مش أنا إللي بحط المناهج.. ونستعين بخبرات أجنبية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يعمل على بناء نظاما جديدا للتعليم بدءا من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثالث الثانوي.

وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الوزارة تركز على أن يكون تعليم الأجيال القادمة بفلسفة جديدة مختلفة عن القديم.

وتابع طارق شوقي: "المناهج التعليمية مش أنا اللي بحطها، ونستعين بخبرات أجنبية لتطويرها.

فخور بتطوير العملية التعليمية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه فخور بتطوير العملية التعليمية خاصة بعد أن ارتفع تصنيف مصر في المعرفة، مؤكدا أن الدليل على اننا نسير بشكل صحيح في تطوير التعليم مطالبة اليونسكو من مصر عرض تجربتها في تطوير العملية التعليمية.