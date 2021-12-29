خروج 12 ألف مسجون في2021.. أحمد موسى: غلق سجن طرة بالكامل واستثمار موقعه|فيديو

افتتاح مركز التأهيل والإصلاح بمدينة بدر الخميس المقبل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تجربة جديدة لوزارة الداخلية وهي افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل يوم الخميس المقبل في مدينة بدر.

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دعوات لوسائل إعلام أجنبية ودبلوماسيين للمشاركة في افتتاح مركز التأهيل.

ولفت أحمد موسى، إلى أن سجن طرة سيتم غلقه بالكامل وسوف يتم استثمار موقعه لأنه يطل على النيل وتبلغ قيمته بالمليارات، موضحا أن الداخلية لديها منظومة لإنشاء مراكز تأهيل وإصلاح على مستوى الجمهورية.

واختتم أحمد موسى، أن 12 ألف شخص خرجوا هذا العام من السجون بعدما قضوا مدتهم أو خرجوا بالإفراج الشرطي بعد انقضاء نصف المدة.