عاوزين جيوب الناس تتملي بأفكار وبجهد.. أبرز تصريحات السيسي في اسبوع افتتاحات الصعيد

شهد صعيد مصر افتتاح عدد من المشاريع التنموية الكبرى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من يوم الأربعاء الماضي 22 ديسمبر ، من محافظة أسيوط وتوالت الافتتاحات حتى وصلت لافتتاح المحافظة أسوان أمس .



وترصد "صدى البلد" في هذا التقرير أبرز التصريحات التي ادلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار اسبوع من الافتتاحات في صعيد مصر والتي بدأت بمصنع تكرير البترول بمحافظة أسيوط وانتهت بمشروعات تنموية باسوان .



أبرز تصريحات السيسي في أسوان

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء. افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان احد أكبر المشاريع التنموية والصناعية لإنتاج أسمدة "الأمونيا – واليوريا" في مصر وتحدث السيسي خلال الافتتاح في بعض الأمور منها :

مش هعين حد قريبي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الإدارة الجيدة في المصانع، قائلاً: "أنا مش هعين حد في المصنع ملهوش لازمة لمجرد إنه قريبي ولا صاحبي ولا من معرفتي.. ده خطر كبير

وأضاف السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح أعمال التوسعات والتطوير بمصنع كيما للأسمدة بأسوان: "الإدارة الجيدة لن تأتي إلا بمشاركة القطاع الخاص، لأنه بيدفع بفلوسه بقى فهيشتغل".

وتابع الرئيس السيسي: "الكلام ده ممكن يزعل مني العاملين في قطاع الأعمال، لكن أنا بتكلم في مصلحة أكبر من الشركة، أنا بتكلم عن مصلحة بلد".

وواصل: “بتكلم إن البلد ديه تعيش وتكبر، وإن المواطنين اللي بيعملوا داخل مصنع يعيشوا ويقبضوا، وتكون المصانع دية أداة في رفاهية المجتمع”



هقدم دعم مادي للفلاحين بدل السماد

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير قطاع الأعمال ، الدكتور هشام توفيق ، والمسؤولين بإمكانية تحويل الدعم المقدم للفلاحين عن طريق " شكائر " السماد لـ دعم نقدي ، قائلا : " ياجماعة حولوا تحولوا الدعم المقدم لفلوس تتحط بدل الشكارة والاتنين للفدان عشان أحرر وأمنع الفساد المحتمل في إدارة المنظومة " .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بـ افتتاحات مصنع " كيما 2" بمحافظة أسوان :" التجربة قابلة للتصويب وده مش معناه ان اللي قبلنا كانوا وحشين بس التجربة قالت أنها لازم تتصلح .. نصلحها ولا نقعد نتفرج عليها ".

وتابع السيسي : كلموا الناس زي منا بكلم هتلاقوا الناس معاكم عشان الناس عاوزة المصلحة .



السيسي لوزير الزراعة انت اللي بتستفزني

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الزراعة ، تعليقا على شرحه لمشروعات الوزارة في دعم مشروع " البتلو :" أنت اللي بتستفزني .. أنا عايز أقولكم على حاجة انا قولت قبل كده اللي عنده رأس ماشية بتجبله 5 كيلو لبن و 6 كيلو وبأكلها نفس الأكل اللي بيأكلها رأس ماشية تجبلي 30 كيلو لبن يبقى بيظلم نفسه " .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع " كيما 2 " بمحافظة أسوان :" عاوز أقول للناس اللي بتسمعي اسمعونا يا أهل الزراعة إحنا مهمومين بيكم أوي وبناخد القرار " .

وتابع :" عاوزين جيوب الناس تتملي بأفكار وبجهد .. وجع قلب ليكم أنتم .. لكن أحنا حد فينا وزنه هيزيد بالكلام ده هنخس كلنا وهنصفي " .



أنا عايز الإجراء يوصل للناس



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة لوزير الزراعة والمسؤولين ، قائلا : " يادكتور مصطفى أنا عايز الإجراء يوصل للناس مش الرسايل اللي بنقولها”.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بـ افتتاح مشروعات مصنع " كيما 2" بأسوان :" اشتغل وحط برامج مع المحافظين والكلام لحد ما يقولك انزل شيل الفدان قصب وحط الشتلة عشان الفرق هيعوض .. ساعدني " .

مشكلة السكة الحديد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير النقل ، اللواء كامل الوزير: " انتا تقريبا اللي اتعمل منذ عام 1952 وحتى عام 2010 في خمسين سنة تقريبا تلت مرات بالنسبة للجرارات ومرتين بالنسبة للركاب ومرة وعشرين في المية بالنسبة لعربات نقل البضائع في ستين سنة ولما بقول الكلام ده بحطه قدامكم عشان تعرفوا حجم المشكلة والدنيا اتغيرت يا كامل بس احنا مقدرناش نواكب ده معاهم " .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات بمصنع " كيما 2 " بأسوان : “ ليه اللي قبل مننا كانوا في الخمسينيات والستينيات كانوا قادرين يعملوا كده ويطوروا .. ليه ياكامل ؟ .. قول الحقيقة .. انا هقولها بمنتهى الوضوح التسعير .. الخط لو بياخد 5000 جنيه عشان يتحرك أنا باخد 1000 جنيه وأفضل ادعمه وسأتحمل معاه لحد ما ينهار ” .



حوار السيسي وكامل الوزير



قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة أسوان في ديسمبر عام 2016، كانت بها العديد من التكسيرات، معقباً: "السياح كانوا بيمشوا يقعوا فيها على الأرصفة".

وأضاف كامل الوزير خلال كلمته أثناء مراسم افتتاح أعمال التوسعات والتطوير بمصنع كيما للأسمدة بأسوان، أن بعدها اجتمعت مع رئيس الهيئة الهندسية و2 من المقاولين، معقباً: "ومرجعناش للقاهرة إلا بعد تجديدها بالكامل .. واستغرق ذلك شهراً".

وتابع وزير النقل أن ما قاموا به في محطة أسوان خلال الأيام القليلة الماضية، هو بعض الدهانات والتلوين، وإضافة بعض الشاشات، معقباً: "ذلك للمحافظة على المحطات".

ورد الرئيس السيسي قائلاً: "هذا التطوير ليس من أجل السياح فقط، ولكن من أجلنا .. المواطن المصري يستحق .. وأي إنسان أو إنسانة مصرية تستحق".

ووجه السيسي حديثه لـ وزير النقل قائلاً: "انتم دفعتوا الفلوس بتاعت التطويرات دية" .. ليرد الآخر قائلاً: "كنت أُطالب من وزارة النقل 44 مليون جنيه لـ الهيئة الهندسية .. ولكن وفرولي 40 مليون فقط وضربوا على الباقي .. ولكن الهيئة الهندسية أصرت على 44 مليون جنيه".

وتابع وزير النقل لـ الرئيس السيسي: "استسمحك إنها تكون هدية من القوات المسلحة لوزارة النقل وللشعب المصري" .. ليرد السيسي قائلاً: "ده بيقولي إن عليك 75 مليار جنيه".



أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح مشروع توشكى



تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحد الماضي خلال افتتاحه مشروع توشكى الخير بصعيد مصر، وعلق على شرح الوزراء خلال عرضهم المشروعات، ومن أبرز التصريحات



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات قومية بتوشكى: "المواضيع عشان تتعمل متتعملش كده ، مينفعش نقول غير الحقيقة، بدل ما نقول مش معانا فلوس، نقول المشروع مش ناجح، لا المشروع ناجح، وكل الأراضي الموجودة ، حتى في وادى النطرون، والدلتا تصلح للزراعة، ومش هنحط إيدينا على خدنا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المشروع القومي توشكى الخير، أن حائطا صخريا كان سبباً في عدم إتمام مشروع توشكى، حيث تسبب في وقف زراعة 300 ألف فدان خلال الـ 20 سنة الماضية، مشيراً إلى أن وزارة الري عندما درست هذا الأمر أيضاً، وجدوا أن هذا يحتاج 3 ملايين طن من المفرقعات.

وتابع الرئيس السيسي موجهاً حديثه لـ رئيس الهيئة الهندسية قائلاً: "هترد عليا ولا محتاجين تدرسوا!"، فرد اللواء إيهاب الفار قائلاً: "إحنا لم ندرس هذا الأمر مسبقاً، ولكن من اليوم سنبدأ في دراسة الأمر .. وفي خلال أسبوع سيتم الرد".

وواصل السيسي: "لكن كلها على مياه الآبار فقط .. فلما حبينا نعظم الزراعة اللي عندنا ونعظم استخدامنا للمياه .. وجدنا إن البرنامج ضخم جداً .. هل أنا أقدر أقول للمستثمر تعالى إعمل محطة معالجة تتكلف 20 مليار جنيه! .. مقدرش طبعاً".

وأكمل: "أقدر أقوله تعالى إعمل تأهيل لشبكات المصارف ديه! .. لاء طبعاً .. لأن ده شغل دولة .. وعايزين ننشر ده في الإعلام عشان الناس تعرف توشكى متعملتش ليه قبل كده".





أبرز تصريحات الرئيس في قنا



وتوالت افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي 25 ديسمبر ، لعدد من المشروعات القومية في صعيد مصر من داخل محافظة قنا وتحدث فيها عن عدد من الامور منها :

أنا عايز أطمن

قال الرئيس السيسى ، خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة قنا ، كان المسار البديل لتوفير المرافق وطرح الأراضي للمواطنين كان عمل المجمعات معقبا " اصل الموضوع مش انشاءات بس لكن أنا عايز اتطمن ان المنشأ اللى احنا عملناه وطرحنا أفكار للعمل طبقا لطبيعة كل محافظة".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يريد أن يطمئن ويقيم الـ 825 مشروعا صناعيا منذ عام 2014، قائلا للدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: "حجم العائد بتاعهم على الناتج المحلي أد إيه، وحجم التشغيل بتاعهم أد إيه".



لماذا لم ينجح مشروع توشكى؟

تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سبب عدم نجاح مشروع "توشكى" من 20 عاما، قائلا: "لما هنروح توشكى كمان يومين هنرد غيبة ناس مش موجودة دلوقتى، وليه هو منجحش من 20 سنة ونجح دلوقتي؟".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بصعيد مصر: "بقول للناس اللي شغالة في الصناعة إن النموذج اللي بنعمله بنحاول يبقا مواكب للنجاح مع العالم وفي كلام كتير هيتعمل".

معالجة أراضي مجرى العيون

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلفة معالجة أرض الروبيكي، قائلا: "معالجة أرض مجرى العيون تكلفت أكثر من 3 أو 4 مليارات جنيه، وذلك لمعالجة الأرض قبل البناء".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بمحافظة قنا، أن تطوير منطقة الروبيكي تأخر 20 عاما، وكان لهذا التأخر آثار سلبية.

من جانبه، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن معالجة تربة أرض الروبيكي تكلفت 3.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير 1007 وحدات سكنية مجانية لسكان الروبيكي.

ولفتت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه سيتم افتتاح ما يقرب من 100 مصنع وعدد من الورش ومعارض ومركز تكنولوجي في منطقة الروبيكي.



توفير الاكتفاء الذاتي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يستهدف في المرحلة الحالية توفير الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من المتطلبات ، قائلا :" انا بستهدف في المرحلة دي أننا نكفي السوق المحلي من طلباته ".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بصعيد مصر : " أنا قولت لما البس قميص من مصر بمستوى زي اللي بره مش أنا وفرت فرصة عمل وعملة صعبة وزودت الناتج المحلي " .

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، :" إحنا مش بنقنن الوضع عشان ناخد منهم حاجة..أوعى تفتكر إن البلد مش عايزة تستجدي ضرائب.. إحنا بس مش عايزين حد يغلط".

واستطرد: إحنا مش بنترصد الغلط والأخطاء..متابعا: "إحنا معاك في المحاولة بس مش معاك في الغلط".

اوعى تعمل كده

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن محور كلبشة تكلف ما يقارب من مليار و50 مليون جنيه، متابعا: الانتهاء من إنشاء المحاور سيعمل على تقليل التكلفة وتيسير الحركة على المواطنين والأهالي".

وأضاف “كامل الوزير” خلال كلمته في افتتاح عددا من المشروعات القومية، :" التأخر في إنشاء المحاور والكباري سيؤثر بالسلب نتيجة توفير علاوات وتعويضات، ولهذا من الضروري تسريع العمل في المحاور لتكون من سنة إلى سنتين".

وأكمل: الوزارة تعمل على تنفيذ 12 محور في وقت واحد، منهم 9 محاور في الصعيد و 3 في وجه بحري، سيتم الانتهاء منهم في شهر 6 لعام 2023.

واستطرد: تم إنشاء محطة إقليمية في كل مركز من مراكز القطار السريع، ليعلق الرئيس السيسي على حديثه قائلا:" أنا لو عملت كدا يا كامل هدخل على الأراضي الزراعية"، ليبادره معلقا: إحنا مبندخلش على الأراضي الزراعية إلا في حالة إنشاء محاور النيل فقط".

كما ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، سؤالا لـ هانى تادرس رئيس شركة السلام قائلا : تدخل تعمل الكوبرى بتاع دار السلام هتاخد 25% ولما تخلصه هتاخد الباقى





ابرز تصريحات السيسي في أسيوط

وكانت قد بدأت افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي بإفتتاح عدد من المشروعات التنموية بصعيد مصر من محافظة أسيوط والذي تحدث فيها عن



استصلاح الفدان من 250 : 300 ألف



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إنه من المهم توفير وحدات سكنية حتى يتم جذب المواطن للعيش بها وهو ما يستلزم التعاون لانجاز هذا الأمر موضحا أن الفدان تمنه من 250 : 300 ألف جنيه أى أن المليون فدان تتكلف 300 مليار جنيه .



وأشار الرئيس السيسى ، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مجمع انتاج البنزين بشركة أسيوط ، إلى أن الدولة المصرية تدشن مجتمعات عمرانية لتستفيد بالأراضى الزراعية .



وأشار الرئيس السيسى ، إلى أن تدشين المجتمعات العمرانية يواجهها ردود أفعال من المواطن تتمثل فى رغبته بالبقاء بجوار أسرته ، لافتا إلى 300 ألف جنيه تكلفة تحويل الأراضى لزراعية وفى هذه الحالة ممكن أن يصل الفدان مليون جنيه معقبا " فى النهاية عايزين نعيش والمواطن بيكون عايز يعيش وأنا كمان عايزه يعيش "





السيسي الحكومة تعبت معايا



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديث للمواطنين: “كل الجرى والتطور اللي بعمله دا اللي بيعاني منه معايا الحكومة، لأنهم أما بيقعدوا معايا مابيعجبنيش حاجة خالص”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال إفتتاحه لـ مجمع انتاج البنزين بشركة اسيوط: “بقولهم بالمناسبة اللي خلص مش بشوفوا ، أنا بشوف اللي ناقص، ومش هفرح أبدا غير إن قدرتوا تخلصوا كل شئ”.



حل مشكلة التجمع العمراني مش هنروح منه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “هناك 200 ألف وحدة فى القاهرة، وعلشان إحنا نسيب أهلنا فى الحالة الموجودة فيها القاهرة بالتجمع العمراني دا لا، ودا مش إقتصادي؟، وهنربح منه رضا ربنا ورضاكوا ياناس".

وفي سياق متصل، تابع الرئيس السيسي، خلال افتتاحه لمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط: “ادخلوا فى مشروعات أخرى بعجلة الاقتصاد، إحنا مش بنشجعهم بالكلام”.





لايمكن ادي بطاقة تموين لواحد بيتجوز



تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الزيادة السكانية في مصر، قائلا: "الزيادة هتحتاج توفير مجمعات سكنية ومدارس وطرق ومستشفيات، هل نحن نمتلك القدرة المالية لفعل ذلك؟".

وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عددا من المشروعات القومية التنموية بمحافظة أسيوط، : "المواطن في الآخر بيقول إنه عايز يعيش واحنا عايزينه يعيش بس لازم يفهم أضرار الزيادة السكانية".

وأردف: يجب أن يكون هناك أرضية فهم مشتركة للواقع وأسبابه وطرح حلول ، مشددا على ضرورة مواجهة ثقافة البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وأيضا ثقافة النمو السكاني.



وتابع: الدولة تعمل على نشر ثقافة التوعية بالزيادة السكانية، من خلال مبادراتها ولكن المواطن يجب أن يساهم في نشر تلك الثقافة، مضيفا: لا يمكن هدي بطاقة تموين لشخص بيتجوز لأنه إزاي بيتجوز وهو مش قادر ينفق على أسرته.