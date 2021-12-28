الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرين مناهضين للقاح كورونا داخل مطعم شهير.. فيديو

ألقت شرطة مدينة نيويورك بـ الولايات المتحدة، القبض على خمسة أشخاص خلال احتجاج على التلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا.

وبحسب "روسيا اليوم"، دخلت المجموعة لا ترتدي الكمامات إلى “برجر كينج” وطالبت بالخدمة، وهو أمر يمكن رفضه للزائرين بسبب سياسات المدينة بشأن التطعيم.

وتتطلب السياسة الحالية، إظهار المواطنين دليل على تطعيمهم من أجل تناول الطعام في مطاعم المدينة، وهو ما رفضه المحتجون، وتم استدعاء الشرطة عندما رفضوا مرارا مغادرة “برجر كينج”.

وتُظهر القطات، العديد من الضباط في مكان الحادث والمتظاهرين وهم يهتفون "عار عليكم!" أثناء الصراخ على الضباط.