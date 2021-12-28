علماء يزفون بشرى بشأن كورونا..أوميكرون قد يكتب نهاية الوباء

قال علماء من جنوب إفريقيا إن أولئك الذين تعافوا من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا قد يكون لديهم مناعة مضاعفة أربع مرات ضد دلتا.

وحسب "سبوتنيك"، لاحظ الخبراء أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن متحور أوميكرون يمكن أن تقوي مناعة الإنسان ضد متغير دلتا وتقلل من قدرته على إعادة العدوى. وقاموا بفحص 13 مريضا، 7 منهم تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بلقاحات فايزر أو جونسون آند جونسون. تأثر 11 مريضا بـ"أوميكرون".

وعند فحص استجابة الجسم المضاد، وجد العلماء أن المشاركين الذين ارتبطوا بمتغير أوميكرون لديهم أكثر من أربعة أضعاف (4.4) زيادة في التحييد ضد متغير دلتا بعد أسبوعين من بدء البحث. بصرف النظر عن ذلك، قيل أن المرضى لديهم 14 ضعفًا في الحماية ضد الإصابة مرة أخرى بواسطة أوميكرون.

وقال العلماء:"إن الزيادة في تحييد متغير دلتا في الأفراد المصابين بأوميكرون قد يؤدي إلى انخفاض قدرة دلتا على إعادة إصابة هؤلاء الأفراد".

ستعتمد عواقب هذه الإزاحة على ما إذا كان أوميكرون أقل حدة في الإصابة من دلتا.

وأشاروا إلى أنه "إذا كان الأمر كذلك، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا الحاد ستنخفض وقد تتحول العدوى لتصبح أقل إزعاجًا للأفراد والمجتمع".

حذر الباحثون أيضًا من أنه من غير الواضح ما الذي يساهم بالضبط في الاستجابة المناعية - الأجسام المضادة التي يسببها أوميكرون أو اللقاحات أو المناعة من العدوى السابقة. الدراسة، التي قادتها خديجة خان، لم تخضع بعد لمراجعة الأقران من قبل خبراء آخرين، حيث تم نشرها بسبب الطبيعة الملحة للوباء.

زعمت تقارير سابقة أن معظم المصابين بأوميكرون في جنوب إفريقيا أظهروا أعراضًا خفيفة لم تؤد إلى دخول المستشفى. وفقًا للبيانات المحلية، فإن هؤلاء المرضى أقل عرضة بنسبة 70 في المائة للإصابة بمرض حاد مقارنة بالدلتا.

في الأسبوع الماضي، قالت رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي، الدكتورة ميليتا فوينوفيتش، أن سلالة أوميكرون يمكن أن تصبح "لقاحًا حيًا" ضد كورونا وتساعد في هزيمة الوباء. وفقًا لها، وفي حين أن هذه النتيجة ممكنة، لا يوجد عدد كافٍ من المرضى المصابين بـ"أوميكرون" لإجراء دراسة.

ومع ذلك، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في وقت سابق خطر سلالة أوميكرون لأولئك الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من وباء كورونا.