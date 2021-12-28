عاجل
أخبار التعليم ... "طارق شوقي" يواجه منتقديه في البرلمان بـ 30 تصريحا جريئا نشرة الصحة والمرأة.. موانع إعطاء الأطفال تطعيم الالتهاب السحائي.. ونصائح لحمايتهم من كورونا محافظ كفر الشيخ يتابع حادث غرق مركب سيدنا الحسين فى البحر المتوسط المؤسسات الدينية في عام العبور نحو الجمهورية الجديدة.. تبني استراتيجية موحدة للحد من الطلاق .. العبور بالدعوة إلى الفضاء الإلكتروني .. و"فتوى تريند" صحوة إفتائية لمواجهة فوضى السوشيال موجز السوشيال.. حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة "ما بحبك" .. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علماء يزفون بشرى بشأن كورونا..أوميكرون قد يكتب نهاية الوباء

صدى البلد

قال علماء من جنوب إفريقيا إن أولئك الذين تعافوا من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا قد يكون لديهم مناعة مضاعفة أربع مرات ضد دلتا.

 

وحسب "سبوتنيك"، لاحظ الخبراء أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن متحور أوميكرون يمكن أن تقوي مناعة الإنسان ضد متغير دلتا وتقلل من قدرته على إعادة العدوى. وقاموا بفحص 13 مريضا، 7 منهم تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بلقاحات فايزر أو جونسون آند جونسون. تأثر 11 مريضا بـ"أوميكرون".

وعند فحص استجابة الجسم المضاد، وجد العلماء أن المشاركين الذين ارتبطوا بمتغير أوميكرون لديهم أكثر من أربعة أضعاف (4.4) زيادة في التحييد ضد متغير دلتا بعد أسبوعين من بدء البحث. بصرف النظر عن ذلك، قيل أن المرضى لديهم 14 ضعفًا في الحماية ضد الإصابة مرة أخرى بواسطة أوميكرون.

وقال العلماء:"إن الزيادة في تحييد متغير دلتا في الأفراد المصابين بأوميكرون قد يؤدي إلى انخفاض قدرة دلتا على إعادة إصابة هؤلاء الأفراد".

ستعتمد عواقب هذه الإزاحة على ما إذا كان أوميكرون أقل حدة في الإصابة من دلتا.

وأشاروا إلى أنه "إذا كان الأمر كذلك، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا الحاد ستنخفض وقد تتحول العدوى لتصبح أقل إزعاجًا للأفراد والمجتمع".

فوضي في جميع أنحاء العالم.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن "أوميكرون"

قرار أمريكي عاجل بعد تفشي متحور أوميكرون

حذر الباحثون أيضًا من أنه من غير الواضح ما الذي يساهم بالضبط في الاستجابة المناعية - الأجسام المضادة التي يسببها أوميكرون أو اللقاحات أو المناعة من العدوى السابقة. الدراسة، التي قادتها خديجة خان، لم تخضع بعد لمراجعة الأقران من قبل خبراء آخرين، حيث تم نشرها بسبب الطبيعة الملحة للوباء.

زعمت تقارير سابقة أن معظم المصابين بأوميكرون في جنوب إفريقيا أظهروا أعراضًا خفيفة لم تؤد إلى دخول المستشفى. وفقًا للبيانات المحلية، فإن هؤلاء المرضى أقل عرضة بنسبة 70 في المائة للإصابة بمرض حاد مقارنة بالدلتا.

في الأسبوع الماضي، قالت رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي، الدكتورة ميليتا فوينوفيتش، أن سلالة أوميكرون يمكن أن تصبح "لقاحًا حيًا" ضد كورونا وتساعد في هزيمة الوباء. وفقًا لها، وفي حين أن هذه النتيجة ممكنة، لا يوجد عدد كافٍ من المرضى المصابين بـ"أوميكرون" لإجراء دراسة.

ومع ذلك، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في وقت سابق خطر سلالة أوميكرون لأولئك الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من وباء كورونا.

علماء كورونا اوميكرون دلتا دراسة

ترشيحاتنا

قبل طرحها فى مصر .. تعرف على مواصفات قشقاي الجديدة كليًا 2022

خبير مناعة: علاقة لقاح كورونا بمشاكل القلب مجرد شائعة

أخبار الفن: أحمد السقا يكشف حقيقة انفصاله وتامر حسني يفاجئ منى الشاذلي

الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير دفاع إسرائيل في منزله

الصحة: تسجيل 809 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 28 وفاة

ليستر سيتي يثأر من ليفربول ويهزمه بهدف نظيف في البريميرليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض التنين وسيول على هذه المناطق

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

هاني شاكر يعلن قرارا هاما على الهواء| فيديو

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

مصرع موظف التجمع| لماذا طالبت النيابة العامة وسائل الإعلام بالالتزام ببياناتها فقط ؟

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة

طالبها الرئيس بعدم التوقف عن الغناء .. معلومات عن أميرة رضا التي شاركت بافتتاح مدينة أسوان

فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ