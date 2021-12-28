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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليستر سيتي يثأر من ليفربول ويهزمه بهدف نظيف في البريميرليج

فريق ليستر سيتي
فريق ليستر سيتي

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه ليستر سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول حمل طابع الإثارة بين الفريقين، وفي الدقيقة 14، قام ويلفريد نديدي بعركلة محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، ليتم احتساب ركلة ترجيحية.

وتولى محمد صلاح تنفيذ الركلة الجزائية بنفسه في الدقيقة 16، ليتصدى لها شمايكل حارس مرمى ليستر، قبل أن ترتد لـ “مو”، والذي سددها برأسه، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 32، استغل محمد صلاح خطأ من دفاع ليستر سيتي، ليسدد الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن شمايكل تألق مرة أخرى في التصدي لتسديدته.

وفي الدقيقة 35، سدد جيمي فاردي تسديدة قوية، لكن جويل ماتيب قام باعتراض الكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 43، سدد هندرسون كرة رائعة من على حدود منطقة جزاء ليستر، لكنها مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفرييقين.

وفي الدقيقة 55، أرسل ديوجو جوتا الكرة بشكل رائع لـ ساديو ماني، لكن ذلك الأخير سدد الكرة فوق مرمى شمايكل بغرابة.

وفي الدقيقة 59، تمكن البديل أديمولا لوك مان من تسجيل الهدف الأول لـ ليستر سيتي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد تبادله الكرة مع ماديسون.

نادي ليفربول كثف محاولاته لتسجيل هدف التعادل، لكن كاسبر شمايكل تصدى لهجماتهم، ولعل أبرزها تلك في الدقيقة 86، عندما أبعد تسديدة فيرجيل فان دايك القوية، لينتهي اللقاء بتلقي رفاق محمد صلاح الهزيمة الثانية لهم هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق ليستر سيتي للنقطة 25 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط كاملة.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - أليكس أوكسليد شامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا

وكان فريق ليفربول قد أقصى فريق ليستر سيتي من دور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بفوزه عليه بركلات الترجيح، الأسبوع الماضي.

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