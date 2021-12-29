الكنيسة الأرثوذكسية تعتذر عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص موسى إبراهيم، عدم استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد، صباح يوم 7 يناير المقبل؛ بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد، على أن يقام قداس العيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء السادس من يناير.

وذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في بيان- أنه: “نظرًا لاستمرار حالة انتشار فيروس كورونا المستجد مع تحوراته الجديدة؛ فسنكتفي في الكنيسة القبطية، بصلوات القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الاعتذار عن عدم استقبال المهنئين صباح يوم العيد”، معربة عن خالص التهنئة بالعام الميلادي الجديد.