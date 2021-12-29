رانيا فريد شوقي تنعى الإعلامية عزة الإتربي عبر "إنستجرام"

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي الإعلامية عزة الأتربي عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وعلقت قائلة "البقاء لله في الاعلامية الكبيرة عزة الاتربي مين ينسي برنامج حكاوي القهاوي الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي ": الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته بس برنامج حكاوي القهاوي كان من تقديم سامية الاتربي الله يرحمها".. "سامية الاتربي هي اللي كانت بتقدم حكاوي القهاوي ربنا يرحمهما"

ويذكر أنه قد تُوفيت الإعلامية عزة الإتربي، المذيعة في التلفزيون المصري، اليوم عن عمر يناهز 74 عامًا.

وعُرفت الإعلامية الراحلة عزة الإتربي لدى الجمهور المصري كواحدة من أبرز مذيعات الجيل الذهبي، حيث اتسمت بالجمال والبساطة والثقافة والتنوع في كل ما تقدمه على الشاشة.