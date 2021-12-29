كلوب يكشف سبب إهدار محمد صلاح ركلة جزاء أمام ليستر سيتي

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه ليستر سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات صحفية بعد المباراة: "كانت مباراة غريبة للغاية، لم نكن جيدين بما يكفي".

وأضاف: "ما زالت لدينا فرص كافية، ما فعلناه بالكرات لم يكن صحيحًا، لقد لعبنا مباراة سيئة للغاية، لذا فقد كان فوزا مستحقا لهم".

وعن إهدار صلاح لركلة الجزاء، أكد كلوب: "بالتأكيد كان جيمس ماديسون (لاعب ليستر سيتي) يتحدث إليه أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، لكن الجميع يفعل ذلك".

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق ليستر سيتي للنقطة 25 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط كاملة.