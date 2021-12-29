عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إغلاق مدينة شيان.. ارتفاع إصابات كورونا في الصين لليوم الرابع

عدوى كورونا في الصين
عدوى كورونا في الصين

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المحلي في الصين لليوم الرابع على التوالي، حيث أبلغت مدينة شيان عن مزيد من الإصابات وهو ما أدى إلى وضع 13 مليون ساكن بالمدينة تحت الإغلاق.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء أن مدينة شيان أبلغت عن 175 حالة مصحوبة بأعراض، ارتفاعا من 150 حالة في اليوم السابق، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي إصابات بأوميكرون من 810 حالة مؤكدة في كسيان من 9 ديسمبر إلى الاثنين الماضي.

 

txt

نشرة الصحة والمرأة.. موانع إعطاء الأطفال تطعيم الالتهاب السحائي.. ونصائح لحمايتهم من كورونا

txt

خبير مناعة: علاقة لقاح كورونا بمشاكل القلب مجرد شائعة

 

وأبلغت الصين عن عدد قليل من الإصابات بأوميكرون بين المسافرين الدوليين وفي جنوبها، وعلى الصعيد الوطني ، تم اكتشاف 182 حالة  يوم الاثنين الماضي، وفقًا لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية ، مقارنة بـ 162 حالة في اليوم السابق ويمثل اليوم الرابع على التوالي من الزيادة.

وتمثل هذه الإصابات أعلى معدل محلي يومي منذ أن بدأت النشرة اليومية الرسمية في تصنيف الإصابات التي لا تظهر عليها أعراض بشكل منفصل في نهاية مارس من العام الماضي.

وتعد أعداد الحالات في مدينة شيان والصين صغيرة مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى ، لكن المسؤولين فرضوا قيودًا صارمة على السفر داخل المدينة وعلى مغادرتها ، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الوطنية لاحتواء تفشي المرض على الفور.

منذ الأسبوع الماضي ، لم يسمح لسكان زيان بمغادرة المدينة دون تصريح من صاحب العمل أو السلطات، وفرض المسؤولون قيودًا على السماح للأشخاص بالخروج للتسوق الضروري خلال جولة جديدة من الاختبارات الجماعية التي بدأت يوم الاثنين ، ومنعوا المركبات غير الضرورية من دخول الطرق.

 وكانت الصين قد سجلت 101486 حالة ظهرت عليها أعراض مؤكدة حتى نهاية 27 ديسمبر ، بما في ذلك الحالات المحلية والوافدة من الخارج.

الصين العمل كورونا فيروس كورونا اصابات كورونا حالات الإصابة بفيروس كورونا اصابات كورونا بفيروس كورونا فيروس كورونا كورونا في الصين

ترشيحاتنا

بالأرقام.. وزير التموين: نتوقع انخفاض حجم استيراد مصر من القمح في 2022

قوافل غذائية لأهالي أسوان بالتعاون بين حياة كريمة وبنك الطعام ومصر للطيران

حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاستيلاء على الغاز

قرار عاجل من إسبانيا بعد تفشي متحور أوميكرون

إغلاق مدينة شيان.. ارتفاع إصابات كورونا في الصين لليوم الرابع

حققوا نجاحات بارزة لشركاتهم.. أهم أبطال صناعة السيارات في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

التموين : استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

تنفيذا لقرار الرئيس السيسي..وزير التموين يعلن إعادة هيكلة منظومة الدعم في 2022

مفاجآت بالجملة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر النهائية للأمم الأفريقية رسميا

السعودية.. عودة إجراءات التباعد الجسدي للمصلين والمعتمرين في الحرمين من الغد

خلاف حاد داخل منتخب مصر بسبب أفشة وشريف ورمضان صبحي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

فيديو

ثقافة العلوم والابتكار.. مبادرات تطوير منظومة التعليم العالى خلال7 سنوات.. فيديوجراف

برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس 97

قدمت كاملة أبو ذكرى وعز والمرسى.. سميرة محسن: اتجهت للإنتاج بسبب أفلام المقاولات

دعم وتطوير الأنشطة التربوية.. إنجازات الرئيس خلال 7 سنوات فى مجال التعليم

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ