إغلاق مدينة شيان.. ارتفاع إصابات كورونا في الصين لليوم الرابع

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المحلي في الصين لليوم الرابع على التوالي، حيث أبلغت مدينة شيان عن مزيد من الإصابات وهو ما أدى إلى وضع 13 مليون ساكن بالمدينة تحت الإغلاق.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء أن مدينة شيان أبلغت عن 175 حالة مصحوبة بأعراض، ارتفاعا من 150 حالة في اليوم السابق، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي إصابات بأوميكرون من 810 حالة مؤكدة في كسيان من 9 ديسمبر إلى الاثنين الماضي.

وأبلغت الصين عن عدد قليل من الإصابات بأوميكرون بين المسافرين الدوليين وفي جنوبها، وعلى الصعيد الوطني ، تم اكتشاف 182 حالة يوم الاثنين الماضي، وفقًا لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية ، مقارنة بـ 162 حالة في اليوم السابق ويمثل اليوم الرابع على التوالي من الزيادة.

وتمثل هذه الإصابات أعلى معدل محلي يومي منذ أن بدأت النشرة اليومية الرسمية في تصنيف الإصابات التي لا تظهر عليها أعراض بشكل منفصل في نهاية مارس من العام الماضي.

وتعد أعداد الحالات في مدينة شيان والصين صغيرة مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى ، لكن المسؤولين فرضوا قيودًا صارمة على السفر داخل المدينة وعلى مغادرتها ، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الوطنية لاحتواء تفشي المرض على الفور.

منذ الأسبوع الماضي ، لم يسمح لسكان زيان بمغادرة المدينة دون تصريح من صاحب العمل أو السلطات، وفرض المسؤولون قيودًا على السماح للأشخاص بالخروج للتسوق الضروري خلال جولة جديدة من الاختبارات الجماعية التي بدأت يوم الاثنين ، ومنعوا المركبات غير الضرورية من دخول الطرق.

وكانت الصين قد سجلت 101486 حالة ظهرت عليها أعراض مؤكدة حتى نهاية 27 ديسمبر ، بما في ذلك الحالات المحلية والوافدة من الخارج.