10 كوارث طبيعية هددت العالم في 2021 بسبب المناخ

شهد العالم في عام 2021 العديد من الكوارث الطبيعية التي هددت مصير الكثير من البلاد حول العالم، واشتركت جميعها في أن السبب الرئيسي هو تأثير المناخ.

ويرصد “صدى البلد” أبرز الكوارث الطبيعية التي وقعت في عام 2021 ومرتبطة بالمناخ:

يناير: عاصفة تكساس الشتوية في الولايات المتحدة، وكلفت البلاد خسائر تقدر بحوالي 23 مليار دولار.

مارس: فيضانات أستراليا القوية والتي نتج عنها خسائر تقدر بـ 2.1 مليار دولار.

أبريل: موجة البرد الفرنسية التي نتج عنها خسائر تقدر بـ 5.6 مليار دولار.

مايو: إعصار تاوكتا الذي ضرب الهند وسريلانكا وجزر المالديف بخسائر 1.5 مليار دولار.

يونيو: إعصار ياس يضرب الهند وبنجلاديش بخسائر قدرت بـ 3 مليارات دولار.

يوليو: فيضانات أوروبا في ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج بخسائر 43 مليار دولار- وفيضانات خنان في الصين بخسائر قدرت بـ 17.6 مليار دولا- وإعصار In-fa تسبب في فيضانات في الصين والفلبين واليابان وخسائره بقيمة ملياري دولار

أغسطس- سبتمبر: إعصار إيدا، وهو إعصار مداري ضرب الولايات المتحدة بخسائر 65 مليار دولار.

نوفمبر: فيضانات كولومبيا البريطانية في كندا بخسائر تقدر بـ 7.5 مليار دولار.

ومن بين الأحداث المتطرفة الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها