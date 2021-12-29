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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

10 كوارث طبيعية هددت العالم في 2021 بسبب المناخ

حرائق غابات
حرائق غابات

شهد العالم في عام 2021 العديد من الكوارث الطبيعية التي هددت مصير الكثير من البلاد حول العالم، واشتركت جميعها في أن السبب الرئيسي هو تأثير المناخ.

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ويرصد “صدى البلد” أبرز الكوارث الطبيعية التي وقعت في عام 2021 ومرتبطة بالمناخ: 

  • يناير: عاصفة تكساس الشتوية في الولايات المتحدة، وكلفت البلاد خسائر تقدر بحوالي 23 مليار دولار.
  • مارس: فيضانات أستراليا القوية والتي نتج عنها خسائر تقدر بـ 2.1 مليار دولار.
  • أبريل: موجة البرد الفرنسية التي نتج عنها خسائر تقدر بـ 5.6 مليار دولار.
  • مايو: إعصار  تاوكتا الذي ضرب الهند وسريلانكا وجزر المالديف بخسائر 1.5 مليار دولار.
  • يونيو: إعصار ياس يضرب الهند وبنجلاديش بخسائر قدرت بـ 3 مليارات دولار.
  • يوليو: فيضانات أوروبا في ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج بخسائر 43 مليار دولار- وفيضانات خنان في الصين بخسائر قدرت بـ 17.6 مليار دولا- وإعصار In-fa تسبب في فيضانات في الصين والفلبين واليابان وخسائره بقيمة ملياري دولار
  • أغسطس- سبتمبر: إعصار إيدا، وهو إعصار مداري ضرب الولايات المتحدة بخسائر 65 مليار دولار.
  • نوفمبر: فيضانات كولومبيا البريطانية في كندا بخسائر تقدر بـ 7.5 مليار دولار.

ومن بين الأحداث المتطرفة الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها

  • فيضانات جنوب السودان ، التي تسببت في نزوح أكثر من 850 ألف شخص.
  • موجة الحر شمالي غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة التي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص.
  • جفاف نهر بارانا الذي أثر على أجزاء من الأرجنتين وباراجواي والبرازيل لأول مرة منذ عام 2019.
فرنسا البرازيل دولار الهند بلجيكا تكساس ولايات الصين الرئيس الولايات المتحدة استراليا المالديف جزر المالديف اوروبا الكوارث الطبيعية الفلبين الكوارث

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