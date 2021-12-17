حصاد 2021 في العراق.. كوارث مستمرة وإرهاب دام وأمل الانتخابات يفشل أمام نفوذ إيران

شهد العراق على مدار عام 2021 أحداثًا شتى، وصف بعضها بالتاريخي مثل زيارة البابا فرنسيس والزيارة الأولى لرئيس مصري منذ غزو الكويت، ووصف البعض الآخر بالكارثي والدامي، مثل حرائق مستشفيات عزل كورونا واستمرار هجمات تنظيم داعش الإرهابي ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي التقرير التالي يفرد "صدى البلد" حصادًا لأهم وأبرز الأحداث التي شهدتها دولة العراق طيلة عام 2021:



يناير

وزير الدفاع العراقي يحذر من اندلاع حرب أهلية

حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد من مغبة اندلاع حرب أهلية في البلاد، قائلاً إن استهداف المنطقة الخضراء، وسط بغداد، والبعثات الدبلوماسية قد يجر البلاد إلى حرب أهلية يكون المواطنون العراقيون ضحيتها داعيا القادة السياسيين وضع مصلحة البلاد أولا.

تفجيرا ساحة الطيران

وقع تفجيران انتحاريان في ساحة الطيران والباب الشرقي بالقرب من (سوق البالة) في جانب الرصافة من بغداد في العراق صباح يوم 21 يناير، ما أسفر عن مقتل 38 شخصاً على الأقل وإصابة 110 بجروح،

الكاظمي يعلن مقتل "نائب الخليفة"

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن قوات الأمن العراقية قتلت أبو ياسر العيساوي القيادي في تنظيم داعش الإرهابي، والذي يطلق على نفسه "نائب الخليفة" ووالي العراق.

فبراير



لقاء العربية مع رغد صدام حسين

أجرت قناة "العربية" لقاءً مطولاً مع رغد صدام حسين، تحدثت فيه عدة موضوعات تتعلق بحياتها في العراق ورحلتها بعد مغادرة بغداد. إلا أن أبرز ما جاء في الحديث هو تصريحاتها بأن "الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية والسلطة الشرعية للبلد، استباحوا البلد، وصار البلد بالنسبة لهم محطا سهلا، يحطون أينما يشاؤون، وبالطريقة التي يريدونها، لا يوجد رد حقيقي".

مارس

زيارة تاريخية للبابا

مطلع مارس، شهد العراق أول زيارة لحبر أعظم في تاريخه الحديث، حيث أجرى البابا فرنسيس زيارة تاريخية استغرقت 4 أيام، التقى فيها المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، وهو ما اكتسب أهمية كبيرة حيث أطلق على هذا اليوم "يومًا وطنيا للتسامح والتعايش". وزار البابا أيضًا بيت النبي إبراهيم في مدينة أور التاريخية، والتقى شخصيات تمثل الاديان في العراق، وزار مدينة أربيل في كردستان العراق.

تفجير جسر الأئمة

استهدف تفجير زائرين كانوا يحيوون زيارة موسى الكاظمي أحد أئمة الطائفة الشيعية بقنبلتين يدويتين، وكانت حصيلة هذا الانفجار 40 أصابة و مقتل 3 نساء و قامت القوات الأمنية بألقاء القبض على أحد المتهمين بهذا الانفجار.

البرلمان يصوت على موازنة 2021

صوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2021، كما صوّت على حلّ المجلس في تاريخ 7 أكتوبر 2021 على أن تجرى الانتخابات في موعدها 10 أكتوبر 2021.

أبريل



حريق مستشفى ابن الخطيب

وهو أحدث الكوارث الكبيرة التي شهدها العراق خلال 2021، وهو حادث وقع في يوم السبت 24 أبريل 2021 في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد عند انفجار إحدى اسطوانات غاز الأكسجين في المستشفى المُخصص لعزل مرضى وباء فيروس كورونا، مما أدى لوفاة 82 شخصًا، وإصابة 110 أشخاص بحروق.

وفي وقت لاحق قرر الكاظمي وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما للتحقيق، فيما كشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق هو عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين المُخصّصة لعلاج مرضى كورونا.

أمريكا تعلن سحب قواتها القتالية المتبقية في العراق

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب ما تبقى من قواتها القتالية المنتشرة في العراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهاب، لكنها ستواصل تدريب القوات الحكومية العراقية. وجاء الإعلان في بيان مشترك عقب محادثات بين الجانبين الأمريكي والعراقي، وهو أول "حوار استراتيجي" في ظل إدارة الرئيس جو بايدن ، حيث قال البلدان إن الجيش العراقي حقق تحسينات جوهرية.

قاعدة تركية في الشمال

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في منطقة ميتينا شمال العراق، مشيرًا إلى أهمية المنطقة بالنسبة لبلاده. التي تنفذ عمليات عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.



مايو

مشروع جديد يضرب التهريب الإيراني

دشن العراق والأمم المتحدة مشروعا جديدا بشأن المنافذ الحدودية، رأى فيها مراقبون ضربة قوية للبضائع الإيرانية المهربة الذي يغزو بلاد الرافدين. وأعلن زير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاوي، توقيع وثيقة تحديث نظام الهيئة العامة للجمارك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"الأونكتاد".

تشكيل تحالف "قوى الدولة الوطنية" بين الحكيم والعبادي

قرر رئيسا تيار "الحكمة" عمار الحكيم وائتلاف "النصر" حيدر العبادي، تشكيل تحالفًا باسم "قوى الدولة الوطنية"، يضم قوى سياسية وأخرى منبثقة من حراك أكتوبر 2019.

احتجاجات جديدة

شهدت العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات أخرى، احتجاجات واسعة تنديدا باستمرار جرائم قتل النشطاء، وسط مطالبات بكشف منفذي تلك الأعمال، وإجراء محاكمات عادلة لهم.

يونيو

الفطر الأسود

سجل العراق مطلع يونيو الحالة الأولى لمرض الفطر الأسود في محافظة ذي قار مطلع الشهر الجاري، وسرعان ما تزايدت أعداد الإصابات وتوزعت وحالات الوفاة، بين مختلف المحافظات البلاد، الشمالية والجنوبية، وهو ما أشار مخاوف شتى بشأن وجود عدد أكبر من المصابين، لم يُعلن عنهم، أو لم تظهر الفحوصات المتوفرة طبيعة وضعهم الصحي.

قمة بغداد.. وأول زيارة لرئيس مصري منذ الاجتياح العراقي للكويت عام 1990

شهدت العاصمة بغداد قمة تاريخية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يعد أول رئيس مصري يزور البلاد منذ حرب الخليج الثانية، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والتي جاءت لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الثلاثة. وهذه هي القمة الثالثة بين قادة الدول الثلاث التي تعقد بهدف تعزيز العلاقات الأمنية والتجارية والسياسية.

ووقعت مصر 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع العراق بخصوص قطاعات المواصلات والطاقة والإسكان قبل 4 أشهر، بعدما وافقت الحكومة العراقية نهاية العام الماضي، على إمداد مصر بنحو 12 مليون برميل من النفط الخفيف خلال عام 2021.

8 مفاعلات نووية

قال رئيس هيئة السيطرة على المصادر المشعة العراقية، كمال لطيف، إن العراق يجري محادثات مباشرة مع روسيا وكوريا الجنوبية لدراسة خيارات بناء ثمانية مفاعلات نووية قادرة على إنتاج حوالي 11 غيغاوات من الطاقة بتكلفة 40 مليار دولار.

يوليو

استعادة 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة

استرد العراق 7 ألف لوح طيني مسماري أثري مهرب من الولايات المتحدة، هي "أكبر مجموعة" أثرية تستردها البلاد وفق وزارة الثقافة، من بين العديد من القطع ثمينة الأخرى العائدة لحضارات ما بين النهرين والتي سلبت خلال سنوات من الحروب والأزمات.

تفجير سوق الوحيلات

في يوم الاثنين 19 يوليو 2021 وقع انفجار في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، حيث انفجرت عبوة ناسفة داخل سوق شعبي يعرف باسم سوق الوحيلات، أدت إلى مقتل وجرح العشرات. فيما صرحت وزارة الداخلية العراقية أن "هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة مصنعة محليا وقع في سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد، وخلف عددا من القتلى والجرحى.

حريق جديد بمستشفى لعزل كورونا

مساء يوم الأثنين 12 يوليو اندلع حريق كبير في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصريّة جنوب العراق، في قسم العزل الصحي لمرضى كورونا، نتيجة انفجار 3 اسطوانات من غاز الأوكسجين. حيث زوّد المرضى في ردهة العناية المركزة في المستشفى بأقنعة لغاز الأوكسجين مزودة بخزانات أوكسجين خصصت لهم. وقدر عدد الضحايا حسب تصريح وزارة الصحة بحوالي 92 قتيلا و110 جريحًا.

وقرر الكاظمي بعد ذلك، إقالة مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني، وإخضاعهم للتحقيق، وقرر أيضًا صرف تعويضات لعائلات الضحايا، تراوحت ما بين 10 إلى 25 مليون دينار.

مصر تُعيد إعمار العراق

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إنه تم الاتفاق مع الجانب العراقى على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التعاون الصناعى المشترك بين البلدين، والإسهام فى إعادة تأهيل المصانع العراقية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيات الصناعية المصرية المتطورة إلى الصناعات العراقية.

بايدن والكاظمي يوقعان اتفاق إنهاء المهمة القتالية الأمريكية بالعراق

في 26 يوليو، شهد البيت الأبيض أول مباحثات مباشرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والكاظمي في إطار حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، حيث وقعا اتفاقا ينهي رسميا المهمة القتالية الأمريكية في العراق بحلول نهاية 2021.

أغسطس

قمة بغداد جديدة.. بحضور ماكرون

بدأ السبت 28 أغسطس في بغداد مؤتمر إقليمي حول العراق يشارك في أعماله التي طغى فيها الوضع في أفغانستان، قادة عدد من دول المنطقة، منهم الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن راشد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وجدد المشاركون دعمهم لجهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات الممثلة للشعب العراقي، كما جددوا دعمهم لجهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة واجراء الانتخابات الممثلة للشعب العراقي. فيما تعهد ماكرون بدعم بلاده للأقلية المسيحية في الموصل بما في ذلك في إعادة الإعمار للمباني التي دمرت خلال الحرب على داعش. واختتم زيارته إلى العراق في أربيل كما التقى ممثلين عن الطائفة الإيزيدية.

سبتمبر

ظهور علني لداعش في محافظات عدة

رغم الحملات المكثفة التي تشنها القوات العراقية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن مسلحي التنظيم كثفوا من ظهورهم العلني في 3 محافظات شمالي البلاد، وهي محافظت كركوك وديالى، وذكرت مصادر أن الأمر تكرر وإن بصورة أقل في محافظة نينوى المجاورة.

أزمة المياه تهدد بالجفاف

بعد أن أقامت إيران سدودًا ضخمة داخل أراضيها وحولت مجرى مياه نهر الزاب الصغير الذي يدخل أراضي إقليم كردستان العراق، أثيرت مخاوف بشأن تهدد استقرار الزراعة والصيد في البلاد على المدى البعيد، فضلا عن تهديد صحة سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة. فقد حذرت منظمات إغاثة دولية من أن ملايين الأشخاص في العراق معرضون لخطر فقدان الوصول إلى المياه.

صفقة مع توتال لبناء 4 مشروعات بـ27 مليار دولار

قال وزير النفط العراقي إن شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال ستبني 4 مشروعات عملاقة للطاقة في جنوب البلاد بقيمة 27 مليار دولار، بموجب اتفاق وقع في بغداد.

مؤتمر أربيل والتطبيع

لأول مرة، عقد مؤتمر في أربيل بعنوان "السلام والاسترداد"، برعاية منظمة أمريكية ودعا فيه أكثر من 300 عراقي، بمن فيهم شيوخ عشائر من الطائفتين السنية والشيعية، إلى تطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل، وهو ما أثار جدلاً واسعًا.

أكتوبر

انطلاق الانتخابات

شهد العراق يوم 8 أكتوبر مرحلة التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية، حيث شاركت القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي وذلك قبل بدء التصويت العام، وهي خامس انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين. بدأ التصويت يوم 10، حيث تنافس أكثر من 3 آلاف مرشح في الانتخابات العراقية على 329 مقعدا في البرلمان.

وجاءت النتائج الأولية بنسبة مشاركة بلغت 43 في المئة، وهي أدنى نسبة مشاركة منذ عام 2003 فيما حصدت الكتلة الصدرية المرتبة الأولى ضمن القوى الشيعية، بينما استطاع تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي أن ينال صدارة القوى السنية وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على المرتبة الأولى ضمن الأحزاب الكردية في انتخابات العراق التشريعية.

وشكل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجنة برئاسة رئيس الهيئة السياسية للتيار نصار الربيعي، بهدف التفاوض لتشكيل الحكومة.



القبض على نائب زعيم تنظيم داعش

أعلن الكاظمي أن القوات العراقية نجحت في إلقاء القبض على نائب زعيم تنظيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي. وأنّ الشخصَ المعتقل هو سامي جاسم الجبوري مسؤولُ العملياتِ المالية للتنظيم.

بسبب نقص المياه.. تخفيض المساحة المقررة للزراعة

قررت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق، تخفيض المساحة المقررة للزراعة في الموسم الشتوي 50 في المئة عن العام الماضي، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية.

رئيس الوزراء اللبناني يزور بغداد ويلتقي نظيره العراقي

توجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى العراق، في زيارة رسمية لعدة ساعات، اجتمع خلالها مع الكاظمي وذلك بعد أن وقع العراق مع لبنان عقدا لاستيراد النفط العراقي. فيما قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن المباحثات بشأن الحصول على الغاز والكهرباء من مصر والأردن "تشهد تقدما".



نوفمبر

افتتاح ثاني منافذ العراق الحدودية مع السعودية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق افتتاح جميمة بالمثنى، وهو الثاني الذي يتم فتحه مع المملكة العربية السعودية بعد منفذ عرعر.

احتجاجات ضد نتائج الانتخابات

نظم أنصار لجماعات مسلحة متحالفة مع إيران مظاهرات بالقرب من المنطقة الخضراء احتجاجا على نتائج الانتخابات العامة والتي كانت بمثابة ضربة لنفوذها في البرلمان، ثم تحولت بعد ذلك إلى أعمال عنف أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

بدء المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة

في 6 نوفمبر، انطلقت في بغداد المشاورات الخاصة بتأليف الحكومة المقبلة، بعد وصول قادة من إقليم كردستان، فضلاً عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى العاصمة بغداد، الذي صرح بأن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة أغلبية وطنية".

محاولة اغتيال الكاظمي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بـ3 طائرات مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد"، حيث أسقطت القوات الأمنية أسقطت طائرتين بينما تمكنت الثالثة من تنفيذ الاعتداء" ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن ستة من أفراد قوة الحراسة الشخصية للكاظمي المتمركزة خارج منزله أصيبوا، وكشفت بعد ذلك أن الهجوم نفذته جماعة مسلحة مدعومة من إيران وأن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.

العالقون في بيلاروسيا.. حكومة كردستان العراق تدخل على الخط

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الذي يتحدّر منه المئات من المهاجرين العالقين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، أنّها تعتزم معالجة "الأسباب الجذرية" للمشاكل التي تدفع أبناء المنطقة للهجرة.

تحركات لإعادة العراقيين "طوعا" من بيلاروسيا

أعلن العراق، أنه سيعيد المهاجرين المواطنين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا، وهو ما حدث بالفعل على مراحل متتالية منذ منتصف نوفمبر.

الصدر يدعو إلى حل مليشيات عراقية موالية لإيران

دعا مقتدى الصدر فصائل مسلحة موالية لإيران في البلاد إلى حل نفسها إن أرادت الانضمام لحكومته المقبلة، وطلب من الفصائل تسليم أسلحتها لقوات الحشد الشعبي المخولة من الحكومة، وسرعان ما أعلن حل لواء "اليوم الموعود" التابع له، وغلق كل مقرّاته، في خطوة وُصفت بأنها ستضع الفصائل المسلحة في حرج بالغ أمام الرأي العام والمجتمع الدولي.

هجوم جديد لداعش.. والضحايا أكراد

قتل 5 من المقاتلين الأكراد "البشمركة"، وجرح 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية شمالي العراق، بينما اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني اتساع نطاق هجمات تنظيم داعش الإرهابي تهديدا خطيرا للمنطقة.

ديسمبر

قتلى وجرحى بانفجار مدو يهز البصرة

قتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون على الأقل، الثلاثاء 4 ديسمبر، من جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة البصرة جنوبي العراق، فيما كشف الكاظمي أن الانفجار كان يستهدف ضابطاً في القوات الأمنية.

التحالف الدولي يغادر العراق

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وانسحابها من البلاد.