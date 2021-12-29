أنا آسف.. أول تعليق من مصطفى محمد بعد توديع جالاتا سراي كأس تركيا

ودع فريق جالاتا سراي، والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، بطولة كأس تركيا من دور الـ 32، بعد الخسارة من دينيزلي سبور بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.

وقال مصطفى محمد عقب المباراة: "نحن نشعر بالحزن، لقد أهدرنا الكثير من الفرص".

وواصل "جالاتا سراي يحتاج للفوز في مباريات مثل هذه، نريد الاعتذار لجماهيرنا لأننا لم يكن ينبغي لنا إهدار تلك الفرص، أنا آسف".

فريق دينيزلي سبور كان البادئ بالتسجيل عن طريق ديبي في الدقيقة التاسعة، لكن أوزتورك عادل النتيجة لـ جالاتا سراي في الدقيقة 28.

وسجل داري الهدف الثاني لـ دينيزلي سبور في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين لهدف.

وتمكن مصطفى محمد من صناعة الهدف الثاني الذي سجله هاليل ديرفيسوجلو في الدقيقة 49، قبل أن يحرز الهدف الثالث لـ جالاتا سراي في الدقيقة 50 بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله موروتان، ليطلق تسديدة قوية في شباك دينيزلي.

وفي الدقيقة 99، سجل نيلسون مدافع جالاتا سراي الهدف الثالث لـ دينيزلي سبور بالخطأ في مرماه، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، ثم ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل مصطفى محمد ركلة الجزاء الرابعة لجالاتا سراي، لكن زميله تشاجلايان أهدر الركلة السادسة، ليودع فريقه المسابقة.

وكان نادي جالاتا سراي قد أعلن يوم الاثنين، عن شراء عقد مصطفى محمد بصفة نهائية من نادي الزمالك مقابل 4 مليون دولار.