الأحد المقبل.. ندوة علمية عن مكافحة فيروس كورونا بكلية الطب جامعة الوادي الجديد

تنظم كلية الطب جامعة الوادى الجديد فى العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2/1/2022 بقاعة كلية الطب الندوة العلمية الأولى لمكافحة فيروس كورونا تحت عنوان “دور الجامعة فى مكافحة فيروس كورونا” برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد إشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب بالجامعة والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

صرح بذلك الدكتور حسن عبد اللطيف المشرف على كلية الطب بالجامعة.

وقال إن الندوة سيحاضر فيها الدكتور عاطف فاروق القرن أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة أسيوط .

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وأضاف أن الندوة تأتى فى إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع.



وأكد أن الندوة تتناول دور الجامعة فى منع انتشار الفيروس والإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى والجديد فى بروتوكولات الوقاية والعلاج.