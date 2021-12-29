انتبه إليها.. 7 أعراض لأوميكرون في الأشخاص الملقحين بالكامل

عندما كان العالم بأسره يأمل في استعادة الحياة الطبيعية على الرغم من الضغط المستمر للوباء، فإن COVID يعيدنا بإرهاب جديد، ظهور متغير جديد ، Omicron هو دليل على أن الوباء لم ينته بعد، ما بدأ كمتغير محلي جديد في جنوب إفريقيا انتشر بسرعة في جميع أنحاء أوروبا والقفز إلى بلدان جديدة مع مرور كل يوم، تشهد الهند أيضًا انتشار الفيروس ، وارتفعت حالة أوميكرون حول العالم.

Omicron هو متغير شديد التحور مع كوكبة غير عادية من الطفرات ويختلف تمامًا عن المتغيرات الأخرى التي تم تداولها في العامين الماضيين، مع تلقيح الكثير من الناس الآن ، أصبحت أعراض المتغيرات الجديدة خفية. يلوح تهديد متغير Omicron الجديد بشكل كبير ويحدق بشكل مقلق في مواجهة المواطن العادي ،فيما يلي 7 أعراض لأوميكرون يجب أن تنتبه لها :

السعال :

وفقًا للتقارير ، السعال هو أكثر الأعراض شيوعًا لدى الأفراد الملقحين بالكامل. ثبت أن الأشخاص الذين يعانون من السعال إيجابية بالنسبة لمتغير omicron في الماضي القريب.



سيلان الأنف :

يعتبر انسداد الأنف من الأعراض الشائعة الأخرى ، وغالبًا ما يتم الخلط بينه وبين الأنفلونزا. تقول دراسة بريطانية أنه إذا كنت تعاني من ظروف شبيهة بالبرد مثل الزكام والصداع والتعب. من المحتمل أن تكون إيجابيًا بالنسبة لمتغير أوميكرون الخاص بكوفيد.



التعب :

يمكن أن تؤدي العدوى إلى الخمول المفرط. إذا كانت لديك أعراض مثل البرد والسعال والتعب ، فقد حان الوقت لاختبار نفسك.

التهاب الحلق: غالبًا ما يخلط الناس بين التهاب الحلق والطقس المتغير ، وهو رابع عرض شائع لمتغير أوميكرون.



الصداع:

على الرغم من أن الصداع يمكن أن يحدث لأسباب مختلفة ، إلا أنه أحد الأعراض الشائعة لأوميكرون.

آلام العضلات: هل تعاني من آلام في العضلات؟ ثم يمكن أن يكون علامة على COVID-19. أبلغ 58 ٪ من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 عن هذه الأعراض.



الحمى :

الشعور بالقشعريرة والحمى هو علامة شائعة أخرى على البديل الجديد تقول دراسة المملكة المتحدة أن الفيروس الخارق هو أقرب إلى الزكام من COVID. على العكس من ذلك ، تشمل أعراض كوفيد النموذجية السعال المستمر ، وارتفاع درجة الحرارة أو تغير / فقدان حاسة التذوق والشم.

مصدر المعلومات موقع india .