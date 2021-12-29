عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضع صعب في عام 2022.. الصين تتوعد تايوان بإجراءات صارمة

علما تايوان والصين
علما تايوان والصين

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات صارمة وجذرية، في حال اتجاه تايوان للاستقلال بمساعدة أجنبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، حذر مسؤول في بكين، اليوم الأربعاء، من أن الصين ستتخذ "إجراءات جذرية" إذا اتخذت تايوان خطوات نحو الاستقلال، مضيفًا أن استفزازات الأخيرة والتدخل الخارجي قد يتزايدان العام المقبل.

الصين تسيطر على هونج كونج.. أوامر باعتقال كل من يحرض ضدها في وسائل الإعلام

بسبب تايوان.. أمريكا واليابان تتفقان على خطة عسكرية طارئة لمواجهة الصين

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، ما شياو قوانج، إن بكين مستعدة لبذل قصارى جهدها للسعي لإعادة التوحيد السلمي مع تايوان لكنها ستتصرف إذا تم تجاوز أي خطوط حمراء بشأن الاستقلال.

وأضاف: "إذا استفزتنا القوى الانفصالية في تايوان الساعية إلى الاستقلال، أو مارست القوة أو حتى تجاوزت أي خط أحمر ، فسيتعين علينا اتخاذ إجراءات صارمة".

وأشار إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد زيادة في حدة استفزازات القوى المؤيدة للاستقلال وكذلك “التدخل الخارجي”.

ولفت "سيصبح الوضع في مضيق تايوان أكثر تعقيدا وخطورة في العام المقبل".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وكثفت خلال العامين الماضيين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة، مما أثار الغضب في تايبيه والقلق في واشنطن.

وأصبحت تايوان سببا رئيسيا في العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة أكبر داعم دولي ومورد للأسلحة للجزيرة على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.

وتصف الصين تايوان بانتظام بأنها القضية الأكثر حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

ونفذت بكين مهام جوية متكررة فوق مضيق تايوان في الأشهر الأخيرة، للضغط على تايوان، مؤكدة أنها لن تستسلم للتهديدات.

الصين تايوان اجراءات صارمة بكين استقلال تايوان الصين وتايوان

ترشيحاتنا

طقس غير مستقر| منخفض جوي يضرب الإسكندرية.. غدًا

مفاجآت .. شوبير يثير الجدل قبل إعلان قائمة منتخب مصر النهائية للأمم الإفريقية

حادثة غريبة.. القبض على لص بسبب زجاجة عطر في متجر شهير

الوزراء: مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

دور المقاصد الشرعية في تحقيق الاستقرار المجتمعي.. ندوة بفرع خريجي الأزهر بالمنوفية

الوزراء: مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خانوا الأمانة .. القصة الكاملة لـ أزمة عقود شيكابالا في الزمالك

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

هل تهدد زلازل جزيرة كريت المتكررة مصر؟ .. مفاجأة غير متوقعة

وزير التعليم: استكمال ما تبقى من مناهج الترم الثاني لـ رابعة ابتدائي بعد الإجازة الصيفية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

كيروش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية .. اليوم

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ