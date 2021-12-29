وضع صعب في عام 2022.. الصين تتوعد تايوان بإجراءات صارمة

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات صارمة وجذرية، في حال اتجاه تايوان للاستقلال بمساعدة أجنبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، حذر مسؤول في بكين، اليوم الأربعاء، من أن الصين ستتخذ "إجراءات جذرية" إذا اتخذت تايوان خطوات نحو الاستقلال، مضيفًا أن استفزازات الأخيرة والتدخل الخارجي قد يتزايدان العام المقبل.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، ما شياو قوانج، إن بكين مستعدة لبذل قصارى جهدها للسعي لإعادة التوحيد السلمي مع تايوان لكنها ستتصرف إذا تم تجاوز أي خطوط حمراء بشأن الاستقلال.

وأضاف: "إذا استفزتنا القوى الانفصالية في تايوان الساعية إلى الاستقلال، أو مارست القوة أو حتى تجاوزت أي خط أحمر ، فسيتعين علينا اتخاذ إجراءات صارمة".

وأشار إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد زيادة في حدة استفزازات القوى المؤيدة للاستقلال وكذلك “التدخل الخارجي”.

ولفت "سيصبح الوضع في مضيق تايوان أكثر تعقيدا وخطورة في العام المقبل".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وكثفت خلال العامين الماضيين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة، مما أثار الغضب في تايبيه والقلق في واشنطن.

وأصبحت تايوان سببا رئيسيا في العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة أكبر داعم دولي ومورد للأسلحة للجزيرة على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.

وتصف الصين تايوان بانتظام بأنها القضية الأكثر حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

ونفذت بكين مهام جوية متكررة فوق مضيق تايوان في الأشهر الأخيرة، للضغط على تايوان، مؤكدة أنها لن تستسلم للتهديدات.