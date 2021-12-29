مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات المهمة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوزراء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة .

ويناقش المجلس، آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد ومتحور أوميكرون في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، و توزيع لقاحات كورونا.

ويبحث المجلس ، توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي، ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .

ويبحث أيضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري، في جميع محافظات مصر.