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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات المهمة

صدى البلد

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوزراء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة .

 

ويناقش المجلس، آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد ومتحور أوميكرون في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، و توزيع لقاحات كورونا.

 

ويبحث المجلس ، توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

 

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي، ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .

 

ويبحث أيضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري، في جميع محافظات مصر.

مدبولى يتراس اجتماع الحكومة الملفات الهامة

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