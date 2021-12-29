عزة وجدي تشارك في عرض "أيام البناء"

تشارك الفنانة الشابة عزة وجدي، في العرض المسرحي "أيام البناء"، لمجموعة من الفنانين الشباب خريحي مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة، لعرضه في المحافظات خلال الفترة الماضية.

العرض المسرحي يحمل اسم «أيام البناء»، حيث أنه يناقش عدد من القضايا الاجتماعية التي تعيش فيها الأسرة بشكل يومي من مشاكل الأبناء وكيفية تربيتهم بشكل ممنهج يجعلهم أشخاصا جيدين يستطيعون الارتقاء بأنفسهم و وطنهم.

وقالت عزة وجدي، إن العرض سيجوب العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة.

واضافت أن المسرح يعتبر أبو الفنون، والعمل فيه بمثابة تحد لأي فنان يريد أن يقدم نفسه بشكل تمثيلي جيد، لافتا إلى أنه سيقوم بإخراج العمل.