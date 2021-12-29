محافظ الإسكندرية يشدد علي تكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق الأحياء

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف حملات إزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الإحترازية، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم والمنشآت المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية؛ مؤكدا على جميع الجهات التنفيذية التعامل بحزم مع المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وكلف الشريف السادة نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الحملات.

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وفي هذا الصدد؛ ترأس اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، بحضور الأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق، واللواء خالد الشاذلي رئيس إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة بنطاق حي شرق استهدفت السوق التجاري بسموحة، وأسفرت عن تحرير ٢٧ محضرا متنوعا، وضبط ١٥٢ حالة إشغال وإزالة التند والإعلانات المخالفة.

وقاد اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه يرافقه وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة تحت رئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول مستشار المحافظ حملة مكبرة لمتابعة الحالة العامة لشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي، ورفع كافة التعديات والإشغالات، حيث أسفرت عن التحفظ على جميع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين .

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة لإزالة حملة مكبرة أسفرت عن رفع ٦٩ حالة إشغال متنوع ، وتحرير ١٥ محضر ، وإزالة عدد من الإعلانات المخالفة، استهدفت شارع البحرية ، إسماعيل صبري ، النصر، حمام الورشة ، الباب الأخضر، ميدان التحرير ، ميدان عرابي ، وشارع قصر رأس التين.



وقاد السيد موسي رئيس حى العجمى حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، أسفرت عن غلق مقهي بمنطقة الهانوفيل قبلى لتقديمها الشيشة بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ، وتم مصادرة الشيش المضبوطة ، وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٠ حالة إشغال متنوع .

ونفذ حي وسط بقياده الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع الحي حيث استهدفت شوارع باب شرق والعطارين ، مما أسفر عن إزالة ورفع ٣٥ حالة إشغالات متنوعة، وتحرير عدد من المحاضر ، وفتح وتوسعة الشوارع أمام المارة والمرور .

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات ، أسفرت عن إزاله ٧ أكشاك مخالفة وسقايف ، وغلق منشأتين ، والتحفظ علي ٧٠ إشغال متنوع منهم ١٧ شيشة ، ٣٠ كرسي وتحصيل ٩٠٠٠ جنيه غرامات ، كما توجهت الحمله إلي منطقه الإسناوي باب جمرك ٥٠ وتم إزاله كافه الاشغالات التي تشغل الطريق العام وتم إزالة ٣ أكشاك ثم جابت الحملة شوارع المكس ، الأمان ، القفال ، أم السلطان ، المتراس وشارع ١٨٨ حيث تم إزالة كافه الفروشات والإشغالات والباعه الجائلين.

وشن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة، شملت شوارع جمال عبد الناصر ، العيسوي ، ملك حفني ، العيسوي ، جميله أبو حريد ، السباعي و شارع ٦٣ قبلي وبحري ، وقد أسفرت الحملة عن ضبط ٨٥ حاله إشغال متنوعة و ٣٠ شيشه وغلق ٤ محال تجاريه وتحصيل غرامات فوريه بقيمة ٤ آلاف جنيه .

ونفذ حى العامريه ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت بحملة مكبرة استهدفت منطقة السفن وأسفل كوبرى العامريه ، أسفرت عن تشميع ورشتين ، وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة ، ورفع ٢٠ إطار كاوتش والتحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة .

هذا وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة الإشغالات والتعديات بالأسواق والشوارع والميادين لتيسير حركة المواطنين والمركبات .