برلمانية: المناهج رائعة لكنها لا تتناسب مع البنية التحتية ومقومات التعليم المصري

أكدت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن طريقة تعامل طارق شوقي ، وزير التعليم مع المنظومة التعليمية يشوبها الفشل في التخطيط، لافتة إلى أن الجميع يقر بأن المناهج رائعة لكنها لا تتناسب إطلاقا مع البنية التحتية ومقومات التعليم المصري،فكان لابد من النهوض بالتدريج لإحداث عنصر التوازن بالمناهج لاسيما منهج رابعة ابتدائي.

وأشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن الوزير أقر بصعوبة منهج رابعة إبتدائي ،وبالتالى أعلن عن استكمال ما تبقى من مناهج الترم الثاني لرابعة ابتدائي بعد الإجازة الصيفية، كما أقر بأن المدرسين غير مدربين وينقصهم الكفاءة، لعدم وجود الدعم المالي لتدريبهم ، معقبة :" الوزير أنفق مبالغ طائلة على التابلت ، و دفع فلوس علشان يجيب مناهج من بره وأغفل تماما أنها غير مناسبة لخصائص المدارس المحلية ، و لسه عنده حالة انكار أنه ينتهج سياسة فاشلة فى التخطيط ".

وتابعت النائبة حديثها قائلة، :" الوزير جاي يشتيكلنا همومه،أنت كوزير وعندك حقيبتك الوزارية بها المشاكل ، وأمامك الاستراتيجية الواضحة لحلها ، وتيجي تعرض قدامي ازاي تحل المشاكل دي ،عملنا ليه الامتحان اوبن بوك مش زي الطلبة عنده ، وبعتنا ليه السؤال قبل ما يحضر للجلسة علشان ميتفاجئش عند الحضور فطبيعي نلاقيه مجهز الردود لكن للاسف معرفش يحل الامتحان ، النواب وجهوا للوزير أسئلة موضوعية لكن الردود غير موضوعية وخارجة عن سياق السؤال، الامر الذي دفع بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب يوجه الوزير اكثر من مرة بالالتزام بالاجابة في نطاق السؤال .".

وأكدت عضو صحة النواب أن الوزير أدان و أقر وجود تقصير كامل للحكومة ممثلة في وزاره الصحة بخصوص الوجبات المقدمة للأطفال، كم أدان وزارة الإتصالات بخصوص التقصير فى تقديم خدمات الإنترنت للطلاب، و وزارة التخطيط بخصوص عدم توفير ميزانية كافية لتعيين مدرسين جدد، وحل مشاكل كثافة الفصول ، و وزارة المالية بخصوص عدم توفير الدعم المالي لتعيين مدرسين وسداد مرتبات العمالة غير المنتظمة.

واستطردت : أقر أيضا بأن منهج الفصل الرابع الابتدائي كبير مقارنة بالمدة الزمنية العامة للفصل الدراسي الواحد ، وبأن الوزارة ستدرس المنهج قدر المستطاع و الباقي يؤجل للاجازة الصيفية، مشيرة إلى أنه بسبب اتهامه وإدانته لباقي الوزرات بالتقصير أدى إلي استجواب الحكومة كاملة من المجلس ، و مطالبين بالرد في أسرع وقت ، كما سيتم عرض رده كتابة على لجنة التعليم ولها أن ترفض بيانه المقدم أو تقبله، وأتوقع مبدأيا رفضه من قبل اللجنة.

و شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، أمس الثلاثاء ، و المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة، و الموجهة لـ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عددا من الاسئلة والمطالب التى تفاجأ بها وزير التعليم حال طرحها من جانب النواب جاء بعض منها بسبب عجز المدرسين بالمدارس، وصعوبة منهج رابعة ابتدائي ، والآخر خاص بالمناهج والتعيين.