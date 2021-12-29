عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

عام يمضى وعام يقبل, وطبيعة الأعوام لاتتغير, ولن تتبدل.نحن فقط من نتغيربطباعنا وملامحنا التى تعكس صفحات القلوب.سنبكى وسنفرح, ونتقلب مع دوامات الحياة,وسنخرج بتجارب قد نستفيد منها, وربما نكرر نفس الأخطاء والحماقات,وربما نفاجىء أنفسنا بطاقات جديدة ملهمة قد تعيد رونق الحياة المفقودة كل عام,ونحن جميعا أكثر صلابة وثقة,فكل عام وأنتم موفقون ومطمئنون ومتفائلون وأكثر قربا من الحلم ومن الله,وأكثر شبها لقلوبكم الطيبة متقبلين الحياة بكل مافيها لنعود جميعا لحصن الممكن,ونكسر حاجز البغض,ونوزع باقات التسامح والتعايش فى كل ربوع الحياة.

أعرف أنك تقول بينك وبين نفسك: كثيرا ما استقبلنا كل عام جديد بالبشر والتفاؤل والأمل,لكن سرعان ما يحبطنا بأحزانه وكوارثه حتى بات الأمر باعثا للحيطة والحذر, ولهذا لاتكف ألسنتنا عن الدعاء بأن يخفف الله عنا شر القادم.

عليك أن تعرف أن الابتلاء من الحقائق الثابتة فى هذه الحياة, لذلك عليك أن تنسى كل المعاناة والأحزان التى تعرضت لها فى العام المنصرم, وأن تؤمن بحقيقة أن البداية الجديدة هى أحد مواطن القوة فى الشخصية السوية التى ترفض الاستسلام.

بالتأكيد لم تكن أيام 2021 كلها أحزان ومنغصات على المستوى الشخصى أو الاجتماعى, لكن لابد أنك قضيت لحظات جميلة وسعيدة مع أفراد عائلتك وأصدقائك,أو حققت نجاحا ولو متوسطا على مستوى العمل, لذلك عليك تذكر تلك الإيجابيات وأنت تستقبل 2022, فبالتأكيد سيخفف هذا من حدة مخاوفك, وسيتبدل حالك على الفور, وقد تكتشف أن السعادة تملأ حياتك لكنك لاتدرك هذا الأمر.

ابتعد عن تضخيم النجاحات أو الأخطاء التى ارتكبتها فى عام مضى حتى لا تشوش على خططك بالعام الجديد,واعقد العزم على إصلاح أخطائك فورا, فإذا ارتكبت أخطاء بحق نفسك أو بحق من حولك حاول أن تصلح الوضع,لأن الأخطاء ستعذب ضميرك,وستعكر مزاجك فى الأيام المقبلة,لكن عندما تصلح الأمر سيتغير الوضع,وستستهل العام الجديد بتفاؤل أكبر.

اقترب أكثر من محيطك الاجتماعى المقرب(الأسرة والأصدقاء) فهذا الدفء كفيل بتعزيز مناعتك فى مواجهة القادم, ولاتغفل عن نعم الله عليك فى الصحة والمال والأبناء, وتذكر معاناة الآخرين, فهذا كفيل بتهدئة مخاوفك من مواجهة المجهول الذى تحمله الشهور المقبلة. أهلا بالعام الجديد.

• يوم 26 ديسمبر مرت الذكرى ال47 لرحيل الموسيقار فريد الأطرش الذى يعد من أبرز رموز الموسيقى والغناء العربى فى القرن الماضى, ومازالت أغانيه وألحانه محفورة فى وجدان الملايين.

إسمه الحقيقى فريد بن فهد بن محمد بن اسماعيل, وبالتالى ليس فى إسمه كلمة الأطرش, ولكن الذى حدث أن الأمير بشير حاكم إقليم حاصبيا بسوريا كان يجلس إلى جد فريد وراح يناديه أكثر من مرة دون أن يرد على الأمير الذى زعق فى وجهه:أنت أطرش؟ وهنا رد الجد فما كان من الأمير إلا أن أصبح يناديه بالأطرش حتى أصبح لقبا للأسرة.

وقد هربت الأميرة علياء المنذر أم فريد وآمال(أسمهان) وفؤاد إلى مصر هربا من الاحتلال الفرنسى, ووصلت الأسرة إلى القنطرة شرق على الحدود المصرية دون أن يكون مع أحد منهم جواز سفر, وتعللت الأميرة بأنها قريبة سعد زغلول باشا, وبالفعل سمح الباشا بدخولهم عندما أبلغ بحكايتهم

.قدم فريد 36 فيلماسينمائيا استعراضيا غنائيا بدأها ب"انتصار الشباب"عام 1940مع شقيقته أسمهان وكان آخرها"نغم فى حياتى"عام 1974 حيث رحل قبل أن ينتهى من تصويره, ومات عن64سنة 1974 فى بيروت, لكنه دفن فى مقابر البساتين بالقاهرة بجوار شقيقته الراحلة أسمهان.

• شبكات التليفون المحمول ليس لها هدف إلا اصطياد المزيد من الضحايا الجدد فقط, والصراع فيما بينها على كسب المزيد من الزبائن دون الاهتمام بجودة الخدمة ومستواها, فالشكاوى من سوء الخدمة عامة من كل الشركات العاملة فى مجال التليفونات المحمولة وفى كل المناطق لدرجة أن بعض المواطنين يقفون فى البلكونات وأمام مساكنهم حتى يتمكنوا من إجراء مكالمة ضرورية بالنسبة لهم.

ولاشك أن انعدام الإنفاق على البنية التحتية للشبكات ضاعف تفاقم المشكلة, وهو ما يستدعى تدخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمعاقبة تلك الشركات بسبب تلك المخالفات وتجاوز معايير مؤشرات جودة الخدمة.

• هل يقتصر تأهيل الموظفين للانتقال إلى العاصمة الإدارية على العاملين فقط بالوزارات المركزية, أم ستتاح الفرصة للمتميزين من موظفى المحليات للالتحاق ببرامج التأهيل وتحقيق رغبتهم فى العمل بالعاصمة بنفس الشروط المطبقة على زملائهم؟

• أتمنى من مبادرة(حياة كريمة)أن تتضمن خططا وبرامج لتشجيع مزارعى الريف على زراعة النخيل على ضفاف الترع وفى الأراضى الزراعية لتعظيم إنتاج مصر من التمور والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى.

• علمتنى الحياة أن الصديق الحقيقى هو من يمشى تجاهك عندما يمشى الجميع بعيدا عنك.