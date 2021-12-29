مفاوضات فيينا.. إيران تكشف عن تزايد الحظوظ بشأن التوصل لاتفاق نهائي

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بتزايد حظوظ التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا الخاصة بـ"نووي إيران".

وتواصل وفود إيران وأوروبا اليوم الثالث مباحثات الجولة الثامنة للمفاوضات النووية في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال مراسل "إرنا"، إن أجواء إيجابية تسود هذه الجولة من المفاوضات لتحقيق التقدم رغم التصريحات الشكلية وغير البناءة لممثلي الدول الأوروبية الثلاث.

وبحسب راي المراقبين، فإن حظوظ التوصل الى اتفاق نهائي تزايدت بنسبة ملحوظة في هذه الجولة من المفاوضات؛ الأمر الذي أكده كبير الوفد الروسي المفاوض ميخائيل أوليانوف أيضا.

وأجرى مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، محادثات مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، على هامش المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا بين ايران ومجموعة "4+1".

وأشار باقري خلال هذه الجولة من المفاوضات إلى التقدم الحاصل في الجولة السابقة، مؤكدًا ضرورة رفع الحظر وتقديم ضمانات عينية وكافية من قبل الطرف الآخر والتحقق من هذه الإجراءات.

ولفت إلى أن الوفد الإيراني كما في الجولة السابقة على استعداد كامل للتعامل الجاد والتقدم بالمفاوضات إلى الأمام.