الصحة العالمية تصدم البشرية بإصابات متحور أوميكرون

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن متحوري دلتا وأوميكرون يدفعان إلى مستويات قياسية بأعداد إصابات كورونا ومعدلات دخول المستشفيات.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: "متحور أوميكرون ينتشر بسرعة واللقاحات وحدها ليست كافية بل يجب الحفاظ على الإجراءات الوقائية".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "قلقون من أن يؤدي متحورا "دلتا وأوميكرون" إلى "تسونامي من الإصابات عالميا".

واستبعد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أي قيود وطنية فورية بسبب متحور أوميكرون من فيروس كورونا، قائلًا إن أعراضه أقل حدة.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أوضح سانشيز أن البيانات الرسمية تظهر أنه على الرغم من انتشار أوميكرون بسرعة أكبر، إلا أنه تسبب عمومًا في أعراض أكثر اعتدالًا، وبالتالي أصبح هناك ضغطًا أقل على المستشفيات مقارنة بالسلالات السابقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، أن معدل التطعيم بلقاحات كورونا ارتفع في البلاد لأكثر من 80٪، مؤكدًا "نحن أفضل وأكثر استعدادًا لمواجهة متحور أوميكرون".

ولفت سانشيز إلى أن لجنة من رؤساء المناطق والسلطات الصحية المركزية ستناقش اقتراحًا لخفض فترة العزل الإلزامية للأفراد الذين ثبتت إصابتهم بكورونا، ولكن لا تظهر عليهم أعراض.

وتدرس السلطات الإسبانية تقليص فترة الحجر من 10 إلى 5 أيام، على غرار الولايات المتحدة واليونان ودول أخرى.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية تسجيل البلاد 100000 إصابة جديدة يوم الثلاثاء، ما رفع معدل الإصابة لمدة 14 يومًا إلى 1360 حالة لكل 100 ألف مواطن، أي ضعف المستوى المسجل في الأسبوع السابق.