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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأعلى يوميا منذ ظهور الوباء.. الولايات المتحدة تسجل 265 ألف إصابة بكورونا

صدى البلد

سجلت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء حسب ما أعلنته جامعة جونز هوبكنز.

وقالت جامعة جونز هوبكنز إن الولايات المتحدة سجلت 265 ألف إصابة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

ووصل متوسط ​​عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 258.312 حالة خلال الأيام السبعة الماضية، وفقًا لإحصاء لرويترز.

وبلغت الذروة السابقة للمتوسط ​​المتحرك لسبعة أيام رقم 250.141 المسجل في الثامن من يناير من هذا العام.

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وشملت الولايات التي أظهرت أعلى أرقام إصابة يومية يوم الثلاثاء، نيويورك، التي أبلغت عن 40780 حالة، وكاليفورنيا، التي أبلغت عن أكثر من 30 ألف حالة. أبلغت تكساس عن أكثر من 17000 حالة وأوهايو أكثر من 15000 حالة.

وتشير التقديرات إلى أن متغير أوميكرون يشكل 58.6 ٪ من متغيرات فيروس كورونا المنتشرة في الولايات المتحدة اعتبارًا من 25 ديسمبر، وفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) يوم الثلاثاء.

الولايات المتحدة كورونا اوميكرون نيويورك كاليفورنيا

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