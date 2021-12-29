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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبون: أتمنى أن تكون القمة العربية المقبلة جامعة وموحدة للصف العربي

تبون
تبون

عبر  الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن أمله في أن تكون القمة العربية المقرر أن تستضيفها بلاده في الربع الأول من العام المقبل "جامعة وموحدة للصف العربي".

وذكر تبون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الثلاثاء: "علاوة على العلاقات الثنائية المتميزة بين شعبينا، فإن زيارة الرئيس الغزواني شكلت فرصة سانحة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف المسائل التي تهم بلدينا ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا، وفي منطقة الساحل".

وأكد تبون أن زيارة الغزواني، سمحت بالتطرق إلى "العمل العربي المشترك الذي حظي في المحادثات باهتمام خاص، لا سيما وأن الجزائر ستحتضن قريبا القمة العربية التي نأمل أن تكون قمة جامعة وموحدة للصف العربي".

وأضاف: "في ظل سياق دولي متأزم تطبعه التحديات والتهديدات، تطرقنا إلى أولوية تضافر جهودنا وتنسيق مواقفنا، وهنا أشير إلى تطابق وجهات النظر حول هذه القضايا وتوافق مواقفنا بشأنها".

 

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