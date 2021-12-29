وزير التموين: أشكر الرئيس السيسي على دعم الصعيد وبناء الجمهورية الجديدة

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس السيسي على ما يقدمه من دعم لصعيد مصر، مؤكدا أنه يشعر بالامتنان لما يحدث من انجازات في البنية الاساسية للبلد من طرق وكباري وطاقة كهربائية والاهتمام بمياة النيل، من اجل بناء جمهورية جديدة على أسس تحترم العلم.



وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، في مقر وزارة التموين، أن بؤرة اهتمام الوزارة هو المواطن المصري واحتياجاته واستقرار السوق المصري، موضحا أنه خلال عام 2021 تم رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من كافة جهات الوزارة وأولها كان مشروع مراكز الخدمة المطورة ومكاتب التموين التي تم تطويرها بأخدث الاجهزة وبلغ العدد ٣٠٠ مكتب تموين تم تطويره حيث تم ميكنة كل خدمات التموين، فضلا عن تطوير مكاتب السجل التجاري والتي تم عمل قاعدة بيانات موحدة لها حتى يستطيع المواطن ان يحصل على خدمته المطلوبة في السجل التجاري.

وأكد المصيلحي، أنه تم افتتاح ٣ مكاتب مجمعة للسجل التجاري وخدمات التموين وحماية المستهلك، حتى يحصل المواطن على كافة خدمات الوزارة من مكان موحد، موضحا أن في مبادرة حياة كريمة سيجد المواطن كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة من تضامن وتموين وسجل تجاري من مكتب واحد من أجل سهولة وصول الخدمة للمواطن من خلال خدمات مميكنة، موضحا أن هذا مفهوم جيد لرفع كفاءة الخدمة للمواطن.

ونوه المصيلحي، إلى أنه تم اعادة شبكة توزيع السلع، حيث تم افتتاح عدد ٦٧٠٠ منفذ مشروع جمعيتي، فضلا عن ان الوزارة تستهدف افتتاح ١٠ الاف منفذ اخر في مرحلة مشروع جمعيتي القادمة، موضحا انه جاري معاينة ٦ الاف طلب لافتتاح منافذ مشروع جمعيتي، فضلا عن وجود ٣٨ الف منفذ بدال تمويني و١٣٠٠ مجمع استهلاكي من اجل اتاحة السلع للمواطنين من اكثر من منفذ توزيع.

وكشف وزير التموين، أن العام المقبل سيشهد وجود فرع لجهاز حماية المستهلك في كل المحافظات التي لا يوجد فيها فرع للجهاز، مشيرا الى انه تم الانتهاء من ميكنة كافة شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ما عدا شركة الاسكندرية والتي يجري الانتهاء من ميكنتها حاليا.