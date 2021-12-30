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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يعلن موافقة "اقتراحات النواب" على إنشاء قسم للحروق والسموم بمجمع الإسماعيلية

اقتراحات النواب
اقتراحات النواب

أعلن النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعلية، موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم منه، بشأن الموافقة على تجهيز وتفعيل مركز متكامل للحروق والسموم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية وذلك لرفع مستوى الخدمات الطبية وإنهاء معاناة المرضي وذويهم من مشقة الانتقال إلى المحافظات المجاورة.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أشرف الاتربي مدير عام المستشفيات والمسئول عن الطب العلاجي بوزارة الصحة. 


وأكد النائب، أن الموافقة على إنشاء قسم متكامل للحروق والسموم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية يهدف لخدمة أهالي الإسماعيلية وإقليم القناة حيث يتم تحويل مصابي الحروق ومصابي السموم إلى مستشفيات خارج الإقليم لعلاج هذه الحالات الحرجة لعدم توافر الخدمة الطبية الكافية لهذه الحالات داخل مستشفيات المحافظة ، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة بالإهتمام بصحة المواطن وتقديم الخدمات الطبية بشكل كامل.


وشدد النائب على ضرورة الانتهاء من إنشاء وتفعيل هذين القسمين في أسرع وقت ، لوضع حد لأوجاع وآلام ضحايا حوادث الحروق والسموم من كافة الفئات العمرية والذين يرتبط هدف إنقاذهم بمدى زمنى معين لا يتعدى الست ساعات بالإضافة إلى حاجتهم لوجود أقسام متخصصة فى علاج الحروق والسموم. 

حروق مجلس النواب وزارة الصحة الاسماعيلية الطب العلاجي

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