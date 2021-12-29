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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتنة دينية في الهند بسبب مطاعم الوجبات السريعة واللحوم الحلال.. فيديو

صدى البلد

 في الأشهر الأخيرة، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بحملة ضد الطعام الحلال، حيث يتهم الناس المطاعم وسلاسل الطعام باتباع نهج متحيز تجاه الهندوس. طلبت السلطات في البنجاب ودلهي من الفنادق ذكر ما إذا كانت اللحوم "حلال" أم "جاتكا" وهي ممارسة لقتل الحيوان بضربة واحدة بدلا من الذبح على الطريقة الإسلامية.

 

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، هددت مجموعة "هندو سينا" ​​أو الجيش الهندوسي، وهي جماعة يمينية، سلسلة مطاعم "كنتاكي" الأمريكية عبر دلهي بعواقب وخيمة إذا أغفلوا لحوم "جاتكا" من قائمة طعامهم اعتبارًا من 1 يناير 2022.

ووضعت المجموعة، الأربعاء، ملصقات عليها قائمة بالمطالب على أبواب المطاعم في دلهي.

وقال فيشنو جوبتا، رئيس "هندو سينا" إن "المئات من بائعي اللحوم الهندوس يضطرون إلى إغلاق أعمالهم لأن منافذ الطعام هذه فرضت عليهم شراء اللحوم الحلال فقط. وشهادة الحلال إلزامية لتزويد هذه المنافذ باللحوم النيئة، بسبب توقف عمل بائعي اللحوم الهندوس".

وقال جوبتا إنهم أصدروا أيضًا تحذيرًا لسلاسل الأطعمة الأخرى والفنادق الخمس نجوم وطلبوا منهم إدراج اللحوم غير الحلال في قوائم الطعام الخاصة بهم لاحترام العقيدة والثقافة الهندوسية. المسلمون لا يأكلون اللحوم غير الحلال. العديد من الناس في الديانة الهندوسية لا يأكلون اللحوم الحلال. إذا كان بإمكانهم احترام الإسلام، فما هي المشاكل في منح نفس الاحترام للهندوس؟ لن نسمح لـ KFC بالعمل ابتداءً من الشهر المقبل.

تم الإبلاغ عن خلافات مماثلة في وقت سابق من هذا العام، حيث اتهمت مجموعات هندوسية منصة توصيل الطعام "زوماتو" وسلسلة الوجبات السريعة "ماكدونالدز" بتقديم الطعام الحلال فقط.

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في يناير، ألزمت الشركات البلدية في دلهي على جميع المطاعم أن تعرض بشكل بارز ما إذا كانت اللحوم التي تقدمها حلال أم جاتكا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت اللجنة الوطنية للأقليات من حكومة البنجاب إصدار أمر لجميع المطاعم لعرض أنواع اللحوم التي يقدمونها.

في ولاية كيرالا جنوب الهند، شنت جماعة مسيحية وهندوسية حملة ضد المطاعم الإسلامية، متهمة إياهم بتقديم أطعمة مختلطة باللعاب للعملاء.

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