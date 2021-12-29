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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد عبد الرحمن يعلن إيقاف تطبيقه الإلكتروني الخاص بأعماله الفنية

صدى البلد

أعلن الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، إيقاف التطبيق الإلكتروني الخاص بأعماله الفنية، بعدما فسخ عقده مع الشركة المطورة للتطبيق.

ويتعاقد "عبد الرحمن" خلال الأيام القادمة مع شركة أخرى لتعديل التطبيق، وبعدها يعود لفتحه مرة أخرى بما يتناسب مع الجميع".

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خالد عبد الرحمن فنان سعودي ولد في 22 إبريل عام 1965، وأشتهر باللون الحزين في أغانيه خاصة أنه تعرض لأزمة عاطفية في بداية مشواره الفني، ونشأ وسط أسرة متوسط ولديه 10 أشقاء، وأنتقل إلى الرياض للعزف على العود.

حصل خالد عبد الرحمن على عدد من الجوائز من بينهم جائزة التميز في الفن الإنساني من قِبل مجلس العالم الإسلامي.

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