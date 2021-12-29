عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها بسبب فيلا لـ26 يناير

رشوان توفيق
رشوان توفيق

أجلت دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، الأربعاء، الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها لجلسة 26 يناير المقبل.

وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.

وقالت "آية" في دعواها رقم 3484 لسنة 2021 مختصمة والدها وشقيقتها "هبة" إن تمتلك قطعة أرض مساحتها 699 مترًا من جهاز تنمية 6 أكتوبر وبنت عليها فيلا.

أوهمها بالزواج .. المشدد 10 سنوات لمدرس هتك عرض طالبة بالحوامدية

المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات فى الحوامدية

أضافت أنها حررت لوالدها رشوان توفيق توكيلًا رسميًا شاملًا، تبين أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلا عنها للمعلن إليها الثانية مقابل 5 ملايين جنيه وتوقيعه على العقد بصفته طرف أول دون علمها.

كانت آية رشوان توفيق أقامت دعوتين أخرتين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وتم تأجيلها الى جلسة 1 يناير، أمَّا الثانية فتطالب ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء وتم تأجيلها لجلسة ١٧ يناير.

محكمة جنوب القاهرة الفنان رشوان توفيق أكتوبر

موضوعات متعلقة

أوهمها بالزواج .. المشدد 10 سنوات لمدرس هتك عرض طالبة بالحوامدية

المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات فى الحوامدية

إلزام عبد الناصر زيدان بدفع نصف مليون جنيه لخالد الغندور

ترشيحاتنا

طقس غير مستقر| منخفض جوي يضرب الإسكندرية.. غدًا

مفاجآت .. شوبير يثير الجدل قبل إعلان قائمة منتخب مصر النهائية للأمم الإفريقية

حادثة غريبة.. القبض على لص بسبب زجاجة عطر في متجر شهير

الوزراء: مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

دور المقاصد الشرعية في تحقيق الاستقرار المجتمعي.. ندوة بفرع خريجي الأزهر بالمنوفية

الوزراء: مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خانوا الأمانة .. القصة الكاملة لـ أزمة عقود شيكابالا في الزمالك

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

هل تهدد زلازل جزيرة كريت المتكررة مصر؟ .. مفاجأة غير متوقعة

وزير التعليم: استكمال ما تبقى من مناهج الترم الثاني لـ رابعة ابتدائي بعد الإجازة الصيفية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

كيروش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية .. اليوم

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ