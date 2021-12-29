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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوهمها بالزواج .. المشدد 10 سنوات لمدرس هتك عرض طالبة بالحوامدية

أرشيفية
أرشيفية

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة، مدرس بالسجن المشدد، ١٠ سنوات، لانهامه بهتك عرض طالبة ومعاشرتها معاشرة الأزواج بعد إيهامها بالزواج منها بالحوامدية.

وكان قد أحال المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، القضية رقم ٤٩١ لسنة ٢٠٢٠ جنايات الحوامدية، والمقيدة برقم ٤٥ لسه ۲۰۲۰ کلی جنوب الجيزة، الى محكمة الجنايات، والمتهم فيها و ش ك م،مدرس “محبوس”.

واتهمت النيابة المتهم لأنه  في يوم ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ بدائرة قسم شرطة  الحوامدية بالجيزة، خطف وأخرى مجهولة المجني عليها الطفلة د ج ع،  بالتحيل بأن وضع مخططا شيطانيا محكمة انفذ دقائقه درسا بان قام بأغواء المجني عليها للسفر رفقته لمحافظة الإسكندرية قاصدا إبعادها عن أعين المارة و أهليتها وعزلها عن بيئتها الآمنة.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى في ذات الزمان والمكان هتك وأخرى مجهولة عرض المجنى عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها باعجابه بها مستغلا حداثة سنها وما له عليها من سلطان كونه معلمها ولم يلتفت لواجباته الأدبية والتربوية بأن يربي ويعلم وان يكون مثلا أعلى يحتذى به من طالباته واتجه مخططه الشيطاني الذي وضعه إرضاء لشهوته في الايقاع بفريسته واتخذ من اغوائها وسيلة لتحقيق غايته وانتقاها  أن تكون من طالباته ليملك أمرها وقام بداءة بالتلميح لها بايحاءات جنسية تنفيذا لمخططه الشيطاني غير عابىء بهذه الصغير، انتهاه بان استطالت يده مواطن عفتها وعاشرها معاشرة الأزواج.

وشهد والد الطفلة ان نجلته المجنى عليها تتوجه للمتهم ويقوم بتدريس المواد الدراسية خاصتها كمعلم خاص وانها خرجت من المسكن يوم اختفائها لتتوجه لتصحيح استمارة الامتحانات خاصتها ولم تعد وقام بالبحث عنها في كافة الأماكن التى تتردد عليها فلم يعثر عليها وعند توجهه للمركز الذي يقوم المتهم بالتدريس فيه علم بقيامه بالسفر ولم يعلم وجهته.

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وشهدت المجنى عليها الطالبة فى الصف الثالث الإعدادي، بقيام المتهم وبرفقته سيدة أخرى باغوائها وايهامها باعجابه بها ورغبته في الزواج منها وحثها على الهرب رفقته لمحافظة الاسكندرية للزواج منه فاستجابت له وقامت بالهرب رفقته لمحافظة الإسكندرية واستأجر شقة مكثا فيها سويا لمدة سبعة قام المتهم خلال تلك المدة بمعاشرتها عدة مرات معاشرة الأزواج.

وشهد عبد العزيز محمد ، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الحوامدية، بأن تحرياته السرية توصلت الي قيام المتهم بتحريض المجني عليها على الهروب من ذويها واستجابتها له وقاما بالتوجه لمحافظة الإسكندرية ومكثا سويا وقام المتهم بمعاشرتها معاشرة الأزواج وعزى قصد المتهم إلى معاشرة المجني عليها ارضاء لشهوته.

الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة المستشار خالد محمد أبو زيد نيابة جنوب الجيزة المحامي العام

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