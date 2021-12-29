فحص 200 ألف طفل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الأربعاء أنه تم الكشف على حوالي 200 ألف مولود منذ بدء فعاليات المبادرة الرئاسية لضعاف السمع من المواليد.

وأكد إحالة المصابين من الأطفال على مستوى المحافظة لأجراء الفحوصات اللازمة لهم والمتابعة لعمل سماعة أو زراعة قوقعة من خلال ١٤٠نقطة مسح داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية بالدقهلية.

وأضاف أن الدولة توفر العلاج لضعاف السمع، حتى إجراء عملية زراعة القوقعة التي تكلف الدولة الالاف من الجنيهات مجانًا مضيفا أنه يتم التشخيص الملائم في خلال 3 أشهر من الولادة، وبعد مرور 6 أشهر على ولادة الطفل سيتم تحديد بداية خطوات العلاج لكل طفل.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه إذا ثبت إصابة الطفل بضعف سمع ولم تنجح محاولات العلاج سيتم تجهيزه لعملية زرع القوقعة لحين اتخاذ قرار الجراحة عند سن عام على سبيل المثال.