عظمة على عظمة.. رانيا ياسين توجه رسالة لأبطال عمل"تاج راسنا بابا"

نشرت الفنانة رانيا ياسين صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الصورة أبطال حكاية "تاج راسنا بابا"، وعلقت رانيا ياسين قائلة:"بجد كلكم عظمه علي عظمه برافووووو بجد زملائي احمد رفعت وإسلام جمال وزميلاتي القمرات منه بدر ومنه فضالي والله جميعا الله ينور،الف مبروووووك".

واضافت رانيا ياسين:"والف مبروووك لأستاذنا عمنا صلاح عبدالعزيز الله ينور استاذ تاج راسنا والله والله، الف مبروووووك للمبدع عمرو ياسين كالعاده وربنا كرمك في الحكايه دي بذات علي قد تعبك فيها والف ومبروووك للمخرج الشاب محمد الخبيري، وصانع كل هذا الابداع المنتج احمد عبد العاطي".