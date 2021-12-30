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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى قرية قصر هور فى المنيا يطالبون بتغير شبكات الصرف الصحي

صدى البلد

تسبب الطفح المتكرر لشبكات ومواسير الصرف الصحى بقرية قصر هور التابعة لمركز ملوى في محافظة المنيا ، فى إثارة حالة من الاستياء بين المواطنين مطالبين المسئولين بتغييرها، مؤكدين تهالك تلك المواسير التى تتجاوز الـ30 عامًا دون حتى أعمال صيانة جيدة.

وقال المواطن سمير فتحى عبدالرحمن حسن من الأهالي في رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس" الذى يقدمها موقع "صدى البلد": "المنطقة غارقة في مياه الصرف الصحي، ولم يتم تغير شبكة صرف صحي حتى هذه اللحظة، ولم يتم الاعتماد المالي لشركة المياه والصرف الصحي لتحقيق آمالنا منذ ما يقرب ال 30 عاما.

وأضافوا: "عدم تغيير مواسير الصرف الصحى بالمنطقة أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي".

وأشاروا تسريب المياه يعرض منازلنا للانهيار بسبب تسريب المياه الى جدرانها، ونناشد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف سرعة الاستجابة لمطالبنا بتغيير مسار خط المياه والصرف الصحي لتحسين الخدمة لعملاء الشركة".

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

٠١٠٢١٣٥٧٦٦٦

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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